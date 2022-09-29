Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

5 способов спасти блюда о запаха и вкуса гари

Мира Маркина

Иногда во время приготовления обеда или ужина что-то идет не так. Наверно, у каждой хозяйки хотя бы раз в жизни пригорало то или иное блюдо. Если это произошло, сразу расстраиваться не стоит, вполне вероятно, что кулинарный шедевр еще можно спасти. Лайфхаки – в материале «Рамблера».

5 способов спасти блюда о запаха и вкуса гари
Фото: pxhere.compxhere.com

Для начала запомните, что действовать надо быстро, чтобы вкус и запах гари не успел распространиться на все блюдо. Если вы успеете вовремя принять меры, домашние даже не заметят вашего промаха.

Так, например, если во время приготовления каши вы отвлеклись и крупа пригорела ко дну кастрюли, первое, что нужно сделать, это снять емкость с плиты и поместить ее в холодную воду. Затем кашу переложите в другую посуду, оставив подгоревшую часть на дне. Разогрейте в другой кастрюле немного молока, добавьте его к каше, немного посолите, тщательно перемешайте и продолжайте готовить блюдо на медленном огне.

Спасти от запаха и вкуса гари суп можно при помощи ароматных трав, а пригоревший рис избавить от неприятного «аромата» удастся, добавив в кастрюлю на 20-30 минут хлебную корку.

С пригоревшей выпечки (если, конечно, пирог не полностью сгорел) необходимо срезать корочку, а после просто украсить, чтобы скрыть следы «преступления». Прекрасно подойдут в этом случае сахарная пудра, смешанная с корицей, крем или шоколадная глазурь.

Если на сковороде начинает пригорать мясо, следует немедленно снять его с огня и переложить в другую посуду. Подгоревшую корочку необходимо срезать и продолжить готовить кусок, используя новую порцию масла (это важно!), на медленном огне.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители