5 способов спасти блюда о запаха и вкуса гари

Иногда во время приготовления обеда или ужина что-то идет не так. Наверно, у каждой хозяйки хотя бы раз в жизни пригорало то или иное блюдо. Если это произошло, сразу расстраиваться не стоит, вполне вероятно, что кулинарный шедевр еще можно спасти. Лайфхаки – в материале «Рамблера».

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Для начала запомните, что действовать надо быстро, чтобы вкус и запах гари не успел распространиться на все блюдо. Если вы успеете вовремя принять меры, домашние даже не заметят вашего промаха.

Так, например, если во время приготовления каши вы отвлеклись и крупа пригорела ко дну кастрюли, первое, что нужно сделать, это снять емкость с плиты и поместить ее в холодную воду. Затем кашу переложите в другую посуду, оставив подгоревшую часть на дне. Разогрейте в другой кастрюле немного молока, добавьте его к каше, немного посолите, тщательно перемешайте и продолжайте готовить блюдо на медленном огне.

Спасти от запаха и вкуса гари суп можно при помощи ароматных трав, а пригоревший рис избавить от неприятного «аромата» удастся, добавив в кастрюлю на 20-30 минут хлебную корку.

С пригоревшей выпечки (если, конечно, пирог не полностью сгорел) необходимо срезать корочку, а после просто украсить, чтобы скрыть следы «преступления». Прекрасно подойдут в этом случае сахарная пудра, смешанная с корицей, крем или шоколадная глазурь.