3 деликатеса, которые когда-то были едой бедняков

Сейчас эту пищу может позволить себе далеко не каждый, ведь стоит она весьма дорого. Но, что любопытно, раньше именно она составляла рацион бедняков. Подробнее о еде, которая получила престиж с годами – в материале "Рамблера".

Фото: unsplash unsplash

Икра

unsplash

В XIX веке в США добывали так много осетровых, что икру подавали в барах в качестве закуски абсолютно бесплатно. Кроме того, икру добавляли в дешевые каши, чтобы сделать их более питательными. Все изменилось, когда популяция осетровых заметно снизилась. С тех пор икра стала считаться закуской солидных господ и получить ее просто так было невозможно.

Устрицы

unsplash

В XVII веке улицы Нью-Йорка были усеяны панцирями устриц. А все потому, что бедняки съедали их прямо на ходу. Устрицы употребляли по-разному: кто-то ел их сырыми, кто-то готовил во фритюре, сливочном масле или вине. Для многих людей моллюски были единственным источником белка, ведь мясо было им не по карману. Но к XX веку устриц на берегу Северной Америки стало куда меньше, вследствие чего цены на них выросли. Тогда богачи решили: если дорого, значит, вкусно.

Голубые сыры

unsplash

История этого излюбленного гурманами продукта началась в античном Риме – но, по не которым сведениям, еще раньше. В те времена сыр с плесенью употребляли просто потому, что особого разнообразия продуктов не было.