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1 час назад

Врач посоветовала не есть зажарки и шкварки зимой

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Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть в холодное время года. Это связано с тем, что тело человека требует иных условий осенью и зимой: ни в коем случае нельзя есть зимой и осенью, да и летом тоже, зажарки, шкварки, алкогольные напитки – это однозначно вредные вещи. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская.

Врач посоветовала не есть зажарки и шкварки зимой
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Нет таких прямо-таки жестких ограничений, что именно зимой нельзя. Стоит отметить, что у нас разная конституция, мы отличаемся по качеству обмена веществ и биохимическим процессам, поэтому если одному что-то будет более благоприятно, то другому менее благоприятно», – уточнила специалист.

Когда становится холодно, организм более чувствителен к колебаниям температуры, и желательно отказаться от прохладительных напитков, охлажденных продуктов, мороженого. Лучше исключить и пищу, которая содержит тяжелые крахмалы, тяжелые жиры, трансжиры, маргарины, которые, как правило, входят в состав выпечки.

«Аюрведа хорошо об этом рассказывает и о том, что по сезонам года предпочтительнее в питании. Есть люди ослабленные, астеничные, худенькие, которые всегда мерзнут. Для них охлаждающие напитки могут стать серьезной проблемой, влиять на пищеварение, ухудшать состояние, снижать теплообмен, другой типаж людей – горячие, активные, возможно с избытком массы тела, влияния будет меньше», – рассказала Зименская..

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