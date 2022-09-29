Врач посоветовала не есть зажарки и шкварки зимой

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть в холодное время года. Это связано с тем, что тело человека требует иных условий осенью и зимой: ни в коем случае нельзя есть зимой и осенью, да и летом тоже, зажарки, шкварки, алкогольные напитки – это однозначно вредные вещи. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская.
«Нет таких прямо-таки жестких ограничений, что именно зимой нельзя. Стоит отметить, что у нас разная конституция, мы отличаемся по качеству обмена веществ и биохимическим процессам, поэтому если одному что-то будет более благоприятно, то другому менее благоприятно», – уточнила специалист.
Когда становится холодно, организм более чувствителен к колебаниям температуры, и желательно отказаться от прохладительных напитков, охлажденных продуктов, мороженого. Лучше исключить и пищу, которая содержит тяжелые крахмалы, тяжелые жиры, трансжиры, маргарины, которые, как правило, входят в состав выпечки.
«Аюрведа хорошо об этом рассказывает и о том, что по сезонам года предпочтительнее в питании. Есть люди ослабленные, астеничные, худенькие, которые всегда мерзнут. Для них охлаждающие напитки могут стать серьезной проблемой, влиять на пищеварение, ухудшать состояние, снижать теплообмен, другой типаж людей – горячие, активные, возможно с избытком массы тела, влияния будет меньше», – рассказала Зименская..