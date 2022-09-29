Врач посоветовала не есть зажарки и шкварки зимой

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть в холодное время года. Это связано с тем, что тело человека требует иных условий осенью и зимой: ни в коем случае нельзя есть зимой и осенью, да и летом тоже, зажарки, шкварки, алкогольные напитки – это однозначно вредные вещи. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская.