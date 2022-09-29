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1 час назад

Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт

Lenta.ru

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого может снизить риск развития рака. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Врач назвал препятствующий развитию рака продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Иммунолог заявил, что красный помидор препятствует развитию онкологических заболеваний. Как объяснил Продеус, в этом продукте содержится вещество ликопин, которое не дает клеткам рака развиваться.

«Что делает ликопин? Предотвращает риски рака: и мужского, и женского, и раки простаты, и раки молочной железы», — рассказал специалист.

Ранее Продеус вместе с коллегами по программе «Жить здорово!» Еленой Малышевой, Германом Гандельманом и Михаилом Коноваловым перечислил возможные причины боли в глазах. По словам врачей, неприятные ощущения в глазах могут свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли или герпетическом кератите.

Перед этим Продеус назвал неочевидную причину обострения астмы — хронического заболевания, характеризующегося приступами кашля. Как отметил иммунолог, спровоцировать обострение этого недуга может неблагоприятный эмоциональный фон.

Еда,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
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