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3 часа назад

Красные помидоры могут снизить риск развития онкологических заболеваний

runews24.ru

Употребление в пищу красных помидоров может снизить риск развития злокачественных новообразований, заявил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Красные помидоры содержат вещество под названием ликопин.

Помидоры могут снизить риск развития онкологии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Именно это соединение предотвращает развитие раковых клеток. Самая высокая концентрация его в кожице. По словам иммунолога, овощ может защитить от опухолей как простаты, так и молочных желез. «Что делает ликопин? Предотвращает риск развития рака: как у мужчин, так и у женщин, рака простаты и рака груди», - сказал врач.

Помидоры, как и фрукты и овощи в целом, благотворно влияют на здоровье. Их можно есть как в сыром, так и в вареном или приготовленном на пару виде.

Еда,Андрей Продеус,Первый канал,
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