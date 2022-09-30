Помидоры могут снизить риск развития онкологии

Употребление в пищу красных помидоров может снизить риск развития злокачественных новообразований, заявил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Красные помидоры содержат вещество под названием ликопин.
Именно это соединение предотвращает развитие раковых клеток. Самая высокая концентрация его в кожице. По словам иммунолога, овощ может защитить от опухолей как простаты, так и молочных желез. «Что делает ликопин? Предотвращает риск развития рака: как у мужчин, так и у женщин, рака простаты и рака груди», - сказал врач.
Помидоры, как и фрукты и овощи в целом, благотворно влияют на здоровье. Их можно есть как в сыром, так и в вареном или приготовленном на пару виде.