Названы самые безопасные блюда фастфуда

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала блюда фастфуда, которые считаются самыми безопасными сбалансированными. По ее мнению, наименьший риск отравления существует в случае употребления пиццы или бургеров, а у шаурмы имеется наиболее сбалансированный состав.

«Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях», — заявила специалист.

Несмотря на это, врач предупредила, что частое употребление фастфуда ведет к возрастанию риска обострения ряда хронических заболеваний, а также набору веса. Она отметила, что почти любой вид фастфуда негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Дианова добавила, что исключением является шаурма — ее состав, как правило, является сбалансированным, что с гораздо меньшей вероятностью приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов.