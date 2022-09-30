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2 часа назад

Названы самые безопасные блюда фастфуда

Lenta.ruиещё 1

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала блюда фастфуда, которые считаются самыми безопасными сбалансированными. По ее мнению, наименьший риск отравления существует в случае употребления пиццы или бургеров, а у шаурмы имеется наиболее сбалансированный состав.

Названы самые безопасные блюда фастфуда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях», — заявила специалист.

Несмотря на это, врач предупредила, что частое употребление фастфуда ведет к возрастанию риска обострения ряда хронических заболеваний, а также набору веса. Она отметила, что почти любой вид фастфуда негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Дианова добавила, что исключением является шаурма — ее состав, как правило, является сбалансированным, что с гораздо меньшей вероятностью приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов.

Ранее директор института общепита РАН Наталья Иванова рассказала, что эпидемия ожирения в России связана не с предприятиями общественного быстрого питания, а с образом жизни.

Еда,Нурия Дианова,Наталья Иванова,РАН,
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