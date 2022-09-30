Употребление овощей и фруктов позволяет снизить риск смерти

В английском языке существует известная поговорка, которая гласит «Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает». Многие люди не воспринимают ее всерьез, хотя продолжительное исследование японских ученых, которое опубликовал сайт Национального онкоцентра Японии, свидетельствует, что употребление определенного количества овощей и фруктов может помочь снизить риск смерти вплоть до 10 %.

Фото: Gismeteo Gismeteo

В рамках исследования, стартовавшего в 1990-х годах, ученые вели наблюдение за жителями 11 префектур страны, возраст которых в начале исследования составлял от 40 до 60 лет. Внимание специалистов было в первую очередь сосредоточено на рационе испытуемых и, в частности, на том, сколько они ежедневно едят овощей и фруктов. Всего было отобрано 95 тысяч человек, которых поделили на пять групп, исходя из объема потребляемых фруктов и овощей.

К настоящему моменту скончалась почти треть испытуемых, и исследователям удалось сделать выводы о связи риска смерти с пищевыми предпочтениями. Ученые установили, что риск смерти людей, употреблявших наибольшее количество фруктов, был ниже, чем у тех, кто их почти не ел, на 8–9 %. А в случае с болезнями сердца, в свою очередь, он снижался на 13 %. Для овощей показатели доходили до 7–8 %.