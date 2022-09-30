Свойства имбиря: польза и вред для организма человека

Имбирь часто используется в качестве приправы к самым различным блюдам, эта пряность обладает массой полезных свойств. «Рамблер» рассказывает, чем хорош имбирь, кому он полезен, а кому его стоит употреблять с осторожностью.
Это многолетнее травянистое растение, родиной которого является Южная Азия. Сейчас оно культивируется в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В Европе имбирь появился в Средневековье, его использовали и в качестве пряности, и в качестве лекарства. Считалось, что он помогает от чумы. Купцы за него просили баснословные деньги и объясняли высокую цену тем, что целебный корень произрастает на краю света, где его стерегут свирепые троглодиты. Кстати, имбирь можно выращивать в качестве домашнего растения. Для него подойдет неглубокий, но широкий горшок, чтобы корневище могло расти в сторону, побеги вырастают достаточно высокие до полутора метров.
Имбирь может применяться при приготовлении пиши и в качестве лекарственного средства.
Пряность моно использовать как в свежем, так и сушеном виде. Свежий имбирь идеально подходит для приготовления, например, тыквенного супа, а порошок можно добавлять в маринад для мяса. Чем острее аромат, тем качественнее приправа. Обычно имбирь добавляют в следующие блюда:
Маринованный имбирь подают вместе с суши и роллами, а еще из него делают цукаты или варят варенье. В Индии имбирь — неизменный компонент популярной смеси пряностей — карри. Также из имбиря варят имбирный эль, для этого его смешивают с сахаром и газированной водой, а затем добавляют дрожжи, специи, мед и даже фрукты и ягоды. Напиток, как правило, алкогольный, но можно найти и безалкогольные варианты.
В аптеках имбирь можно найти в составе имбирной настойки или средств, которые могут применяться при следующих заболеваниях:
Имбирный порошок может использоваться как средство, повышающее аппетит и улучшающее пищеварение. Также имбирь может помочь в нормализации состояния кровеносных сосудов. Имбирь можно считать иммуномодулятором, его могут назначать для профилактики простуды.
Имбирь может использоваться в следующих формах:
Поскольку имбирь оказывает раздражающее действие на слизистую желудка и кишечника, его нельзя есть тем, кто страдает от язвы или гастрита, а также тем, у кого диагностирован геморрой или колит. Строго противопоказан имбирь при подтвержденном гепатите и циррозе печени.