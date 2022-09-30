Свойства имбиря: польза и вред для организма человека

Имбирь часто используется в качестве приправы к самым различным блюдам, эта пряность обладает массой полезных свойств. «Рамблер» рассказывает, чем хорош имбирь, кому он полезен, а кому его стоит употреблять с осторожностью.

Что мы знаем об имбире

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Это многолетнее травянистое растение, родиной которого является Южная Азия. Сейчас оно культивируется в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В Европе имбирь появился в Средневековье, его использовали и в качестве пряности, и в качестве лекарства. Считалось, что он помогает от чумы. Купцы за него просили баснословные деньги и объясняли высокую цену тем, что целебный корень произрастает на краю света, где его стерегут свирепые троглодиты. Кстати, имбирь можно выращивать в качестве домашнего растения. Для него подойдет неглубокий, но широкий горшок, чтобы корневище могло расти в сторону, побеги вырастают достаточно высокие до полутора метров.

Где и как используется имбирь

Имбирь может применяться при приготовлении пиши и в качестве лекарственного средства.

В кулинарии

Пряность моно использовать как в свежем, так и сушеном виде. Свежий имбирь идеально подходит для приготовления, например, тыквенного супа, а порошок можно добавлять в маринад для мяса. Чем острее аромат, тем качественнее приправа. Обычно имбирь добавляют в следующие блюда:

напитки — квас, сбитень, чай, кофе, смузи;

выпечку — печенье, кексы, бисквиты, пироги;

варенье, джемы, конфитюры;

домашние заготовки из овощей;

соусы к мясу или овощам.

Маринованный имбирь подают вместе с суши и роллами, а еще из него делают цукаты или варят варенье. В Индии имбирь — неизменный компонент популярной смеси пряностей — карри. Также из имбиря варят имбирный эль, для этого его смешивают с сахаром и газированной водой, а затем добавляют дрожжи, специи, мед и даже фрукты и ягоды. Напиток, как правило, алкогольный, но можно найти и безалкогольные варианты.

В медицине

В аптеках имбирь можно найти в составе имбирной настойки или средств, которые могут применяться при следующих заболеваниях:

артрит, артроз и другие болезни суставов,

морская болезнь,

язва желудка,

атеросклероз,

нарушение жирового и холестеринового обмена.

Имбирный порошок может использоваться как средство, повышающее аппетит и улучшающее пищеварение. Также имбирь может помочь в нормализации состояния кровеносных сосудов. Имбирь можно считать иммуномодулятором, его могут назначать для профилактики простуды.

Имбирь может использоваться в следующих формах:

Отвар — против простуды и ОРВИ, Компрессы — против головных болей, болей в спине и хронического ревматизма. Эфирное масло — для лечения психоэмоциональных расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, простудных и вирусных заболеваний. С ним можно делать ингаляции, принимать ванны, делать массаж.

Полезные свойства имбиря

Содержит витамин С, который помогает бороться с гриппом и простудой.

Усиливает потоотделение, что также нужно при простуде.

Успокаивает и снижает газообразование.

Оказывает противовоспалительное действие, может быть эффективен при воспалениях суставов.

Облегчает состояние при влажном кашле.

Снимает тошноту и предотвращает рвоту.

Повышает защитные силы организма, улучшает умственную деятельность.

Укрепляет иммунитет, уничтожает микробы.

Обладает антиоксидантными свойствами, может использоваться для профилактики рака.

Может предупредить закупорку вен, а также расширяет сосуды и снижает боль при ревматизме.

Помогает восстановить работу кишечника и остановить диарею.

Улучшает память и внимание.

Может помочь при неврозе, стрессе, умственной и эмоциональной усталости.

Помогает снизить уровень сахара в крови.

Содержит витамины B3, B6, а также минералы — железо, калий, кальций, фосфор, натрий и магний, которых часто не хватает.

Кому противопоказан имбирь