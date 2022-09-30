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1 час назад

Что будет, если есть лапшу быстрого приготовления ежедневно

runews24.ru

Ежедневное употребление в пищу такого блюда приведет к проблемам с ЖКТ.

Что будет, если есть лапшу быстрого приготовления ежедневно
Фото: runews24.rurunews24.ru

Лапша быстрого приготовления пользуется большой популярностью среди студентов и тех, кто хочет сэкономить на продуктах питания. Между тем, по словам врача-диетолога Людмилы Черновой, злоупотребление этим продуктом не принесет ничего хорошего, так как ингредиенты, которые в нем содержатся, не являются полезными для здоровья.

Например, мука может спровоцировать ожирение, а скрытая соль – повышение давления. Учитывая тот факт, что содержащийся в лапше глутамат натрия повышает аппетит, желание съесть еще больше будет увеличиваться пропорционально съеденным порциям. Это все может привести к повышению холестерина в организме, так как лапша быстрого приготовления богата трансжитрами.

Кроме того, по словам диетолога, ежедневное употребление в пищу лапши быстрого приготовления может привести к проблемам с ЖКТ, отекам, проблем с почками, головным болям и набору веса.

Поэтому специалисты рекомендуют есть такую лапшу только здоровым людям и в минимальных количествах.

Еда,Людмила Чернова,
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