Что будет, если есть лапшу быстрого приготовления ежедневно

Ежедневное употребление в пищу такого блюда приведет к проблемам с ЖКТ.

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Лапша быстрого приготовления пользуется большой популярностью среди студентов и тех, кто хочет сэкономить на продуктах питания. Между тем, по словам врача-диетолога Людмилы Черновой, злоупотребление этим продуктом не принесет ничего хорошего, так как ингредиенты, которые в нем содержатся, не являются полезными для здоровья.

Например, мука может спровоцировать ожирение, а скрытая соль – повышение давления. Учитывая тот факт, что содержащийся в лапше глутамат натрия повышает аппетит, желание съесть еще больше будет увеличиваться пропорционально съеденным порциям. Это все может привести к повышению холестерина в организме, так как лапша быстрого приготовления богата трансжитрами.

Кроме того, по словам диетолога, ежедневное употребление в пищу лапши быстрого приготовления может привести к проблемам с ЖКТ, отекам, проблем с почками, головным болям и набору веса.