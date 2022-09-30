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47 минут назад

Врачи отметили противовирусные свойства айвы

runews24.ru

Кроме того, растение способно остановить понос и рвоту.

Врачи отметили противовирусные свойства айвы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Врачи рассказали о полезных свойствах айвы. Так, согласно материалу, опубликованному в издании «ИноСМИ», это растение содержит вещества, которые помогают справиться с рвотой и поносом.

Кроме того, айва полезна при воспалительных заболеваниях ЖКТ, так как пектин, содержащийся в ней, обволакивает воспаленные слизистые желудка, ускоряя их заживление. Также растение помогает при воспалениях горла и кожи.

Кроме того, флавоноиды и фитопитательные вещества, которые обнаружены в айве, способны бороться с заболеваниями глаз и сохранить зрение.

Еще один положительный эффект этого растения – противомикробный и противовирусный эффект, поэтому ее используют при простуде.

Еда,
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