Зачем нужно замораживать яйца

Обычно к заморозке прибегают в том случае, когда нужно сохранить излишек продуктов до того момента, как они понадобятся, например, мясо, овощи, фрукты, ягоды, зелень. Более продвинутые замораживают хлеб, бульон и готовые блюда. Но знаете ли вы, что можно замораживать яйца. "Рамблер" рассказывает, зачем это нужно.

Действительно яйца долго хранятся даже вне холодильника и, чтобы их сохранить на потом, их не нужно замораживать. И тем не менее это можно сделать но совсем с другой целью. Как это делается?

Берете парочку яиц или даже больше, все зависит от того, сколько вы можете съесть в один прием пищи, кладете в морозилку на несколько часов, можно на ночь. Затем достаете, чистите режете вдоль или поперек, как вам больше нравится, и кладете на разогретую сковородку.

У вас получатся яичницы-глазуньи в мини-формате. С ними можно делать всевозможные бутерброды, они довольно тонкие, благодаря чему бутерброд будет удобно есть, он не будет разваливаться. А еще такая яичница очень нравятся детям, которых иногда так сложно накормить.

Предлагаем простой рецепт с мини-яичницей.

Ингредиенты

Вкусный картофель крупного размера

Замороженное яйцо

Бекон или ветчина

Сыр

Зелень

Приготовление