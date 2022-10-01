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2 часа назад

Зачем нужно замораживать яйца

Катя Кобышева

Обычно к заморозке прибегают в том случае, когда нужно сохранить излишек продуктов до того момента, как они понадобятся, например, мясо, овощи, фрукты, ягоды, зелень. Более продвинутые замораживают хлеб, бульон и готовые блюда. Но знаете ли вы, что можно замораживать яйца. "Рамблер" рассказывает, зачем это нужно.

Зачем нужно замораживать яйца
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Действительно яйца долго хранятся даже вне холодильника и, чтобы их сохранить на потом, их не нужно замораживать. И тем не менее это можно сделать но совсем с другой целью. Как это делается?

Берете парочку яиц или даже больше, все зависит от того, сколько вы можете съесть в один прием пищи, кладете в морозилку на несколько часов, можно на ночь. Затем достаете, чистите режете вдоль или поперек, как вам больше нравится, и кладете на разогретую сковородку.

У вас получатся яичницы-глазуньи в мини-формате. С ними можно делать всевозможные бутерброды, они довольно тонкие, благодаря чему бутерброд будет удобно есть, он не будет разваливаться. А еще такая яичница очень нравятся детям, которых иногда так сложно накормить.

Предлагаем простой рецепт с мини-яичницей.

Ингредиенты

  • Вкусный картофель крупного размера
  • Замороженное яйцо
  • Бекон или ветчина
  • Сыр
  • Зелень

Приготовление

  1. Заранее заморозьте яйца. Картофель тщательно вымойте губкой или щеткой. Отварите до полуготовности.
  2. Разрежьте на половинки, с каждой срежьте тонкий ломтик снизу, чтобы было удобно поставить на противень.
  3. На каждую половинку выложите по ломтику бекона, сыра и замороженного яйца. Слегка посолите. Посыпьте зеленью.
  4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Еда,
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