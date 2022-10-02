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4 часа назад

Такого вы еще не ели! Готовим галету с картофелем и чесноком

Eva.ruиещё 1

Не каждая хозяйка готовит галеты, у нас больше в почете другая выпечка. А зря! Это отличный вариант закуски и перекуса. Предлагаем рецепт галеты с картофелем и чесноком конфи. Поверьте, вам захочется это повторить!

Готовим галету с картофелем и чесноком
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для чеснока конфи:

  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Оливковое масло
  • Тимьян

Для теста:

  • Мука — 180-200 г
  • Соль — 2 г
  • Холодное сливочное масло — 75 г
  • Сметана — 100 г
  • Чеснок конфи — 6 зубчиков

Для начинки:

  • Сливочный сыр — 150 г
  • Укроп — пара веточек
  • Чеснок конфи — 4 зубчика
  • Шалфей — 6-8 листочков
  • Картофель — 2 шт
  • Масло чесночное — 1 ст.л.
  • Пармезан тертый — 15 г
  • Соль, перец

Дополнительные ингредиенты:

  • Яйцо для смазывания теста
  • Кунжут

Процесс приготовления:

Чеснок очистите, поместите в огнеупорную посуду, залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью закрывало чеснок, добавьте веточку тимьяна. Запекайте в разогретой до 110 градусов духовке около 2 часов. Миску для замешивание теста, терку и сливочное масло охладите в морозилке в течение 20 минут. Смешайте в холодной миске муку, соль и натертое на терке масло. Смешайте до образования крошки. Добавьте сметану и растертый в пасту чеснок конфи.

Замешайте тесто. Оно не должно прилипать к стенкам чаши. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, в идеале на ночь. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Толщина теста около 4 мм.

Для начинки смешайте сливочный сыр, размытый чеснок конфи, и мелко нарубленный укроп. Намажьте сырную массу на тесто, оставляя свободными края. Сверху листочки шалфея. Картофель нарежьте тонкими слайсами и уложите по кругу поверх сыра. Приправьте солью и перцем.

Подверните края, посыпьте картофель пармезаном и полейте чесночным маслом. Смажьте бортики галеты яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Оставьте на 15 минут для остывания и стабилизации начинки. Нарежьте на порции.

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