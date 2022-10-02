Готовим галету с картофелем и чесноком

Не каждая хозяйка готовит галеты, у нас больше в почете другая выпечка. А зря! Это отличный вариант закуски и перекуса. Предлагаем рецепт галеты с картофелем и чесноком конфи. Поверьте, вам захочется это повторить!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Для чеснока конфи: Чеснок — 10 зубчиков

Оливковое масло

Тимьян

Для теста: Мука — 180-200 г

Соль — 2 г

Холодное сливочное масло — 75 г

Сметана — 100 г

Чеснок конфи — 6 зубчиков

Для начинки: Сливочный сыр — 150 г

Укроп — пара веточек

Чеснок конфи — 4 зубчика

Шалфей — 6-8 листочков

Картофель — 2 шт

Масло чесночное — 1 ст.л.

Пармезан тертый — 15 г

Соль, перец

Дополнительные ингредиенты: Яйцо для смазывания теста

Кунжут

Процесс приготовления:

Чеснок очистите, поместите в огнеупорную посуду, залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью закрывало чеснок, добавьте веточку тимьяна. Запекайте в разогретой до 110 градусов духовке около 2 часов. Миску для замешивание теста, терку и сливочное масло охладите в морозилке в течение 20 минут. Смешайте в холодной миске муку, соль и натертое на терке масло. Смешайте до образования крошки. Добавьте сметану и растертый в пасту чеснок конфи.

Замешайте тесто. Оно не должно прилипать к стенкам чаши. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, в идеале на ночь. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Толщина теста около 4 мм.

Для начинки смешайте сливочный сыр, размытый чеснок конфи, и мелко нарубленный укроп. Намажьте сырную массу на тесто, оставляя свободными края. Сверху листочки шалфея. Картофель нарежьте тонкими слайсами и уложите по кругу поверх сыра. Приправьте солью и перцем.