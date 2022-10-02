Готовим галету с картофелем и чесноком

Не каждая хозяйка готовит галеты, у нас больше в почете другая выпечка. А зря! Это отличный вариант закуски и перекуса. Предлагаем рецепт галеты с картофелем и чесноком конфи. Поверьте, вам захочется это повторить!
Чеснок очистите, поместите в огнеупорную посуду, залейте оливковым маслом так, чтобы оно полностью закрывало чеснок, добавьте веточку тимьяна. Запекайте в разогретой до 110 градусов духовке около 2 часов. Миску для замешивание теста, терку и сливочное масло охладите в морозилке в течение 20 минут. Смешайте в холодной миске муку, соль и натертое на терке масло. Смешайте до образования крошки. Добавьте сметану и растертый в пасту чеснок конфи.
Замешайте тесто. Оно не должно прилипать к стенкам чаши. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, в идеале на ночь. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Толщина теста около 4 мм.
Для начинки смешайте сливочный сыр, размытый чеснок конфи, и мелко нарубленный укроп. Намажьте сырную массу на тесто, оставляя свободными края. Сверху листочки шалфея. Картофель нарежьте тонкими слайсами и уложите по кругу поверх сыра. Приправьте солью и перцем.
Подверните края, посыпьте картофель пармезаном и полейте чесночным маслом. Смажьте бортики галеты яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Оставьте на 15 минут для остывания и стабилизации начинки. Нарежьте на порции.