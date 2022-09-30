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2 часа назад

Как приготовить чахохбили: видео

Мира Маркина

Чахохбили - это национальное грузинское блюдо из птицы. Кусочки филе тушат в томатном соусе с добавлением специй и чеснока. Чтобы попробовать чахохбили как в Грузии, необязательно для этого ехать в Грузию. Можно приготовить его самостоятельно. Выбрали лучший рецепт из TikTok, который не займет у вас много времени. Его автор - кулинарный блогер Василий Мишлен.

Для приготовления чахохбили вам понадобится:

  • курица - 1 шт.;
  • помидоры - 10 шт.;
  • лук - 2-4 шт.;
  • перец красный сладкий - 3 шт.;
  • перец чили - 1 шт.;
  • уцхо-сунели - 1ст.л.;
  • кинза сушеная - 1ст.л.;
  • сахар - 1ст.л.;
  • соль - 1ст.л.;
  • кинза свежая - 1 пучок.

Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить национальное грузинское блюдо.

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