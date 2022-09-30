Как приготовить чахохбили: видео

Чахохбили - это национальное грузинское блюдо из птицы. Кусочки филе тушат в томатном соусе с добавлением специй и чеснока. Чтобы попробовать чахохбили как в Грузии, необязательно для этого ехать в Грузию. Можно приготовить его самостоятельно. Выбрали лучший рецепт из TikTok, который не займет у вас много времени. Его автор - кулинарный блогер Василий Мишлен.