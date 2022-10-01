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4 часа назад

Для вкусного субботнего завтрака: готовим сырники с изюмом

Eva.ru

Лучшее начало субботнего утра — неспешный семейный завтрак. Конечно, готовить сложные блюда в это утро не хочется, просто приготовьте сырники по предложенному рецепту. Дополните их сметаной, любимым джемом и ягодами.

Для вкусного субботнего завтрака: готовим сырники с изюмом
Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Творог — 600 г Яйцо — 2 шт Манка — 2 ст.л. Мука — 2 ст.л. Соль — 2/3 ч.л. Ванильный сахар — 1 пакетик Изюм — горсть

Процесс приготовления:

Венчиком взбить яйца, добавить творог, манку, муку, соль, ваниль. Все тщательно перемешать, добавить изюм и оставить минут на 30. Из массы сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить на сковороде. Можно подать со сметаной, с медом, со сгущенкой, с вареньем.

Еда,
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