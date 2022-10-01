Для вкусного субботнего завтрака: готовим сырники с изюмом

Лучшее начало субботнего утра — неспешный семейный завтрак. Конечно, готовить сложные блюда в это утро не хочется, просто приготовьте сырники по предложенному рецепту. Дополните их сметаной, любимым джемом и ягодами.

Венчиком взбить яйца, добавить творог, манку, муку, соль, ваниль. Все тщательно перемешать, добавить изюм и оставить минут на 30. Из массы сформировать сырники, обвалять в муке и обжарить на сковороде. Можно подать со сметаной, с медом, со сгущенкой, с вареньем.