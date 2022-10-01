Диетологи рассказали, как сэкономить на продуктах

«Из ценных советов особо отмечается покупка замороженных продуктов. Ягоды и фрукты можно смело брать на долгий срок в мороженом виде, поскольку современные способы заморозки продуктов позволяют сохранить большую часть их полезных свойств», – пишет «Рен ТВ».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Также стоит запастись крупами. Они расходуются медленно и насыщают организм медленными углеводами. Дома в закромах всегда лучше держать макароны из твердых сортов пшеницы, горох, чечевицу и нут.