Диетологи рассказали, как сэкономить на продуктах

«Из ценных советов особо отмечается покупка замороженных продуктов. Ягоды и фрукты можно смело брать на долгий срок в мороженом виде, поскольку современные способы заморозки продуктов позволяют сохранить большую часть их полезных свойств», – пишет «Рен ТВ».
Также стоит запастись крупами. Они расходуются медленно и насыщают организм медленными углеводами. Дома в закромах всегда лучше держать макароны из твердых сортов пшеницы, горох, чечевицу и нут.
Готовя курицу, эксперты советует по максимуму использовать тушку. Например, части цыпленка можно пожарить, а остальное использовать на бульон. Следует вести учет имеющихся запасов, а перед походом за продуктами лучше всего проверить все и составить список, чтобы избежать ненужных покупок. Ранее «ФедералПресс» приводил список продуктов, которые мешают похудеть.