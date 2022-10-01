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21 минуту назад

Диетологи рассказали, как сэкономить на продуктах

РИА "ФедералПресс"

«Из ценных советов особо отмечается покупка замороженных продуктов. Ягоды и фрукты можно смело брать на долгий срок в мороженом виде, поскольку современные способы заморозки продуктов позволяют сохранить большую часть их полезных свойств», – пишет «Рен ТВ».

Диетологи рассказали, как сэкономить на продуктах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Также стоит запастись крупами. Они расходуются медленно и насыщают организм медленными углеводами. Дома в закромах всегда лучше держать макароны из твердых сортов пшеницы, горох, чечевицу и нут.

Готовя курицу, эксперты советует по максимуму использовать тушку. Например, части цыпленка можно пожарить, а остальное использовать на бульон. Следует вести учет имеющихся запасов, а перед походом за продуктами лучше всего проверить все и составить список, чтобы избежать ненужных покупок. Ранее «ФедералПресс» приводил список продуктов, которые мешают похудеть.

Еда,
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