Эксперты перечислили признаки того, что человеку необходимо прекратить есть сыр

У большей части людей встречается непереносимость молочных продуктов, но не все знают об этом.

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Зачастую люди сталкиваются с непереносимостью казеина – сывороточного белка в сыре, заявила доктор медицинских наук Аманда Соседа изданию ETNT. Многие же страдают и от аллергии на молоко.

Главными признаками непереносимости молочных продуктов считаются опухоль, отеки или зуд во рту после употребления сыра или молока.

Эксперты также перечислили и другие симптомы, среди которых вздутие живота, диарея, запоры. Многие люди, заменив коровье молоко альтернативным, отмечали, что больше не испытывают дискомфорта.