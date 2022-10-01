Эксперты перечислили признаки того, что человеку необходимо прекратить есть сыр

У большей части людей встречается непереносимость молочных продуктов, но не все знают об этом.
Зачастую люди сталкиваются с непереносимостью казеина – сывороточного белка в сыре, заявила доктор медицинских наук Аманда Соседа изданию ETNT. Многие же страдают и от аллергии на молоко.
Главными признаками непереносимости молочных продуктов считаются опухоль, отеки или зуд во рту после употребления сыра или молока.
Эксперты также перечислили и другие симптомы, среди которых вздутие живота, диарея, запоры. Многие люди, заменив коровье молоко альтернативным, отмечали, что больше не испытывают дискомфорта.
Также необходимо убрать из рациона молочные продукты, если на коже человека появились высыпания в виде прыщей или наблюдается несварение.