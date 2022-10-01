Ученые рассказали о пользе молочных продуктов при диабете

В умеренных количествах молочные продукты, такие как молоко и йогурт, могут защитить от диабета.

Молочные продукты признаны отличным источником кальция, витамина D и белка. Кроме того, они способствуют крепкому здоровью сердца, мышц и костей. Исследователи выяснили, что молочные продукты с низким содержанием жира содержат полезные пробиотики, которые могут оптимизировать работу кишечника и снизить риск развития диабета.

По словам ученых, все дело в высокой концентрации белка в молочных продуктах. Чтобы переварить его, организму требуется время. Человек дольше чувствует себя сытым, что позволяет ему не переедать, для больных диабетом это очень важно. Ежедневное употребление одного стакана молока или йогурта поможет предотвратить диабет II типа, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.