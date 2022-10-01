Как не набрать вес: 5 продуктов, которые стоит добавить в осенний рацион

Певец Руслан Богатырев делится лайфхаками, которые однозначно стоит взять на вооружение

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С наступлением осенних холодов наш организм испытывает нехватку солнечного света, витаминов и тепла. Пляжный сезон подходит к концу, прогулки становятся реже, уровень физической активности заметно снижается, что также негативно влияет на наш иммунитет. Поддержать организм, укрепить здоровье в дождливую, холодную осень помогут полезные продукты. Что добавить в осеннюю продуктовую корзину для сохранения стройности и укрепления иммунитета?

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Орехи — для полезного быстрого перекуса

Уверен, что многие отмечают, с наступлением холодов наш аппетит заметно повышается. Желание перекусить возникает гораздо чаще, чем в летнюю жару. Вкусным и полезным перекусом, содержащим идеальный баланс полезных жиров, белка и клетчатки, являются орехи. Несмотря на высокую калорийность, они способствуют улучшению метаболизма и, как следствие, снижению веса. Регулярно включая в свой рацион орехи, вы снижаете риск возникновения многих хронических заболеваний, улучшаете пищеварение и повышаете иммунитет. Настоятельно рекомендую запастись данным продуктом впрок.

Творог — для разнообразного и вкусного рациона

Огромным достоинством творога является быстрая насыщаемость при невысокой калорийности. Он богат белком и кальцием, необходимых для здорового функционирования всего организма. Пожалуй, именно творог является самым популярным продуктом у сторонников правильного питания. Он способствует снижению веса и лежит в основе множества вкусных и полезных рецептов. Из творога делают тесто для пп-выпечки, аппетитные сырники и запеканки, воздушное творожное суфле, добавляют его в изысканные салаты. Аппетитные, сытные, низкокалорийные блюда — то, что необходимо нам в период сниженной физической активности для поддержания стройности.

Листовая зелень — для легкого ужина

Зелень — незаменимый продукт для людей, следящих за весом. С помощью сочных салатов из зелени и овощей вы можете увеличивать объем порции, не повышая калорийность. Большие порции с низкой энергетической плотностью способствуют быстрому насыщению организма и сокращают количество потребляемых калорий.

Высокое содержание фолиевой кислоты в зелени улучшает работу мозга и, за счет ее участия в выработке гормона счастья серотонина, способствует повышению настроения.

Сезонные грибы — для поднятия настроения

Осенью открывается грибной сезон. Это значит, что кроме привычных шампиньонов из супермаркета, мы можем побаловать себя лесными деликатесами — опятами, рыжиками, подберезовиками. Грибы богаты витамином D, особенно необходимым нам с уходом солнечных дней. Недостаток этого витамина в организме приводит к снижению иммунитета, ухудшению настроения и даже депрессиям.

В грибах также содержится много клетчатки, что дает быстрое чувство сытости и улучшает пищеварение. Приготовьте гречневую кашу с грибами или сварите ароматный грибной суп. Один лишь запах этих блюд способен поднять настроение, не говоря уже о вкусовых качествах и неоспоримой пользе.

Бананы — для укрепления иммунитета

Бананы богаты магнием — одним из основных элементов, участвующих в формировании и поддержании крепкого иммунитета. Магний снижает уровень тревожности, способствует улучшению сна. Натуральный сахар, содержащийся во фрукте, делает его натуральным и полезным десертом, не вредящим фигуре.

Также в бананах содержится аминокислота, отвечающая за выработку в организме серотонина и мелатонина, гормонов повышающих настроение и стрессоустойчивость. Уверяю вас, что этот яркий фрукт — ваш надежный помощник в борьбе с осенней хандрой.