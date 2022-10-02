Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря

Употребление имбиря в больших количествах может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за «агрессивных» веществ в его составе, предупредила кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с RT.

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По словам специалиста, имбирь нужно употреблять с осторожностью, так как он раздражает слизистую желудка. Лучше всего добавлять корень имбиря в чай при простудах, чтобы облегчить першение в горле. При этом Бережная напомнила, что это «не продукт для ежедневного применения».

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — пояснила диетолог. Кроме того, как отметила врач, продукт обладает «желчегонным, раздражающим действием и усиливает аппетит».