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1 час назад

Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря

Lenta.ruиещё 3

Употребление имбиря в больших количествах может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за «агрессивных» веществ в его составе, предупредила кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с RT.

Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, имбирь нужно употреблять с осторожностью, так как он раздражает слизистую желудка. Лучше всего добавлять корень имбиря в чай при простудах, чтобы облегчить першение в горле. При этом Бережная напомнила, что это «не продукт для ежедневного применения».

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — пояснила диетолог. Кроме того, как отметила врач, продукт обладает «желчегонным, раздражающим действием и усиливает аппетит».

Ранее врач-диетолог Олеся Фролова назвала полезные свойства имбиря. В частности, она рекомендовала включить в рацион этот продукт для облегчения головных болей, вызванных напряжением из-за стресса.

Еда,Ирина Бережная,Олеся Фролова,
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