Как выбрать правильную соль для приготовления пищи

В супермаркетах вы можете найти очень много разновидностей соли. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, чем они отличаются друг от друга. Об этом рассказало издание Yahoo News Japan.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Соль подразделяется в зависимости от способа производства на рафинированную и натуральную. Как можно догадаться из названия, натуральная - это собственно природная соль. В основном она создается из морской воды, которая высушивается естественным путем или вываривается в плоской емкости. Ещё кристаллы этой соли добывают в озерах либо в почве. Обычно такой вид соли содержит минералы.

Рафинированная соль - это такая, которая подвергается электролизу. Подобным образом избавляются от примесей и горечи в ней. В магазинах продается она как пищевая или поваренная. Большая часть минералов из подобной соли удаляется, а более 99,5 % ее состава представляет собой хлорид натрия.

Кроме того, соль делится еще на три категории - в зависимости от сырья. Это морская, озерная и каменная соль.

Морскую соль получают из морской воды. Для этого используются два метода: кипячение в котле и высушивание соли на солнце. У такой соли мягкий вкус, а ещё в ней много минералов.

Каменная соль возникает как результат тектонических сдвигов. Происходит это, когда морская вода остается на суше, испаряется, а потом кристаллизируется. У подобной соли - ярко выраженный солёный вкус.

Озерная соль образуется из водоемов, заполненных этим минералом. Вкус такой соли - горьковато-сладкий.