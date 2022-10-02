Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Как выбрать правильную соль для приготовления пищи

Ferra.ruиещё 1

В супермаркетах вы можете найти очень много разновидностей соли. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, чем они отличаются друг от друга. Об этом рассказало издание Yahoo News Japan.

Как выбрать правильную соль для приготовления пищи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Соль подразделяется в зависимости от способа производства на рафинированную и натуральную. Как можно догадаться из названия, натуральная - это собственно природная соль. В основном она создается из морской воды, которая высушивается естественным путем или вываривается в плоской емкости. Ещё кристаллы этой соли добывают в озерах либо в почве. Обычно такой вид соли содержит минералы.

Рафинированная соль - это такая, которая подвергается электролизу. Подобным образом избавляются от примесей и горечи в ней. В магазинах продается она как пищевая или поваренная. Большая часть минералов из подобной соли удаляется, а более 99,5 % ее состава представляет собой хлорид натрия.

Кроме того, соль делится еще на три категории - в зависимости от сырья. Это морская, озерная и каменная соль.

Морскую соль получают из морской воды. Для этого используются два метода: кипячение в котле и высушивание соли на солнце. У такой соли мягкий вкус, а ещё в ней много минералов.

Каменная соль возникает как результат тектонических сдвигов. Происходит это, когда морская вода остается на суше, испаряется, а потом кристаллизируется. У подобной соли - ярко выраженный солёный вкус.

Озерная соль образуется из водоемов, заполненных этим минералом. Вкус такой соли - горьковато-сладкий.

Выбирать соль нужно в зависимости от продуктов, которые вы собираетесь использовать, и от вашей цели. Морская соль хорошо подходит для японских блюд и для приготовления рыбы, каменная - для мяса и этнической кухни. Озерная же считается универсальной.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители