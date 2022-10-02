Эндокринолог перечислила продукты для снятия стресса

«Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они богаты витамином В12, цинком, медью, марганцем и селеном, которые влияют на наше настроение. Если вас одолела осенняя хандра или вы испытываете стресс, эти продукты должны быть включены в ваш рацион», — пояснила специалист.