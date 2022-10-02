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1 час назад

Эндокринолог перечислила продукты для снятия стресса

Мослента

Продукты, способные снять стресс, «Газете.Ru» перечислила ведущий специалист по эндокринологии, диетолог клиники «Ниармедик» Ирина Линдунен. По ее словам, это морепродукты и семена подсолнечника.

Эндокринолог перечислила продукты для снятия стресса
Фото: МослентаМослента

«Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они богаты витамином В12, цинком, медью, марганцем и селеном, которые влияют на наше настроение. Если вас одолела осенняя хандра или вы испытываете стресс, эти продукты должны быть включены в ваш рацион», — пояснила специалист.

Кроме того, в семенах подсолнечника содержится витамин E, который тоже способствует улучшению настроения. Петрушка, яйца, чеснок, брокколи, сладкий батат и нут также положительно влияют на психологическое состояние, продолжила Линдунен.

«Экстракт ромашки улучшает качества сна и сокращает симптомы тревоги и депрессии. Если у вас есть нарушения сна, рекомендую отказаться от кофеиносодержащих напитков после 14:00, либо полностью перейти на употребление ромашкового чая», — заключила эксперт.

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