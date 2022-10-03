Три главных преимущества кофе для здоровья

Немало людей предпочитают выпить кофе после обеда. Но полезно ли это для здоровья? И как вообще кофе влияет на наш организм?

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Кофе позволяет взбодриться и некоторое время чувствовать себя в тонусе. Однако не всем людям можно пить его сразу же после еды. Не рекомендуется так поступать тем, кто страдает недостатком железа и анемией. Всё дело в том, что из-за полифенолов в кофе железо усваивается организмом хуже. Кроме того, чашка кофе после приёма пищи навредит тем, кто пьёт добавки с кальцием: из-за кофеина этот элемент вымывается из организма.

Что касается положительного влияния кофе на человека, то таких преимуществ три.

Здоровье печени. В умеренных дозах кофе положительно влияет на работу печени. Благодаря полифенолам кофе стимулирует выработку желчи, уменьшает накопление жира. При этом нужно пить кофе без подсластителей или сахара.

Ускорение обмена веществ. Если вы выпьете в конце обеда чашку кофе, то он поможет пищеварению. Также не рекомендуется пить кофе после обеда тем, кто страдает рефлюксом, так как из-за этого напитка будет вырабатываться ещё больше желудочного сока.

Польза для сердца. При регулярном и сбалансированном употреблении кофе вы сможете предотвратить развитие гипертонии. Большое количество научных работ, помимо этого, доказывает, что кофе может снижать вероятность возникновения болезней сердца.