Видео: как готовить бульон из остатков еды

Летом, когда цена овощей достаточно низкая, можно сделать заготовки для овощного бульона. "Рамблер" покажет, как это делать.Достаточно откладывать ненужные части от овощей и замораживать их. В овощной бульон можно добавить зелень сельдерея, стебли ароматных трав, части моркови и капусты, лук в шелухе, лавровый лист, чеснок и ножки грибов.Уваривайте бульон в течение нескольких часов, а затем процедите его. Далее его можно использовать для приготовления супов и других блюд, например, пасты или ризотто.