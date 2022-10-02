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1 час назад

Видео: как готовить бульон из остатков еды

Даша Краснова

Летом, когда цена овощей достаточно низкая, можно сделать заготовки для овощного бульона. "Рамблер" покажет, как это делать.

  • Достаточно откладывать ненужные части от овощей и замораживать их.
  • В овощной бульон можно добавить зелень сельдерея, стебли ароматных трав, части моркови и капусты, лук в шелухе, лавровый лист, чеснок и ножки грибов.
  • Уваривайте бульон в течение нескольких часов, а затем процедите его. Далее его можно использовать для приготовления супов и других блюд, например, пасты или ризотто.
Еда,Видео,
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