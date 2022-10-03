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54 минуты назад

Диетолог Соломатина назвала идеальную жирность молока

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Молоко любят и дети, и взрослые. Чтобы оно приносило пользу организму, нужно выбрать по-настоящему качественный продукт, подходящий конкретному человеку. О том, на что обратить внимание при покупке молока, диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с News.ru.

По мнению эксперта, человеку без проблем со здоровьем подойдет коровье молоко с жирностью от 2,5 до 3,5%.

А вот тем, кто имеет избыточный вес или вынужден соблюдать антихолестериновую диету, следует обратить внимание на молоко с 1,5% жирностью.

От покупки еще одного вида молока Соломатина призвала отказаться.

Совсем обезжиренное молоко не стоит брать, так как хуже усваивается кальций. Жирное тоже не всем подойдет.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Жирные молочные продукты, в частности, не рекомендуются пожилым. Почему? Читайте в нашем материале.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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