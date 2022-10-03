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1 час назад

Диетолог рекомендовала людям с болезнями почек отказаться от красного мяса

runews24.ru

Употреблять в пищу красное мясо можно далеко не всем. По словам диетолога и официального представителя Академии питания и диетологии Роксаны Эхсани, от такого мяса лучше отказаться тем, кто имеет проблемы с холестерином. Это объясняется тем, что красного мяса может повысить уровень его содержания в крови, а также негативно повлиять на кровяное давление.

Диетолог рассказала, кому нельзя красное мясо
Фото: runews24.rurunews24.ru

Поскольку такое состояние вредно для людей с болезнями сердца, этой категории людей лучше тоже отказаться от красного мяса, утверждает диетолог.

Непереносимость к красному мясу также может развиться у людей с альфа-гал синдромом, который появляется после укуса клеща. В таких случаях мясо противопоказано, так как вызывает аллергию, говорит Эхсани.

Также под нежелательное употребление мяса попадают люди с ишемической болезнью сердца и болезнью почек на поздних стадиях.

Кроме того, не рекомендуется употреблять красное мясо тем, у кого есть риск развития сердечных заболеваний и наследственная предрасположенность к раку.

Еда,
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