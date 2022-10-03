10 необычных лайфхаков с фольгой

Рулон фольги можно найти почти в каждом доме, обычно тонкий лист металла используется для запекания мяса и приготовления других блюд в духовом шкафу. Но у фольги множество других применений, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

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Для стирки

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Чтобы куртки и пуховики оставались теплыми, а наполнитель не скамкивался, скатайте шарики из фольги диаметром примерно с теннисный мяч и положите их в барабан. Кроме того, такая стирка избавит вещи от статического электричества: любимая юбка и брюки не будут липнуть к ногам.

Перелить жидкость

Если нужно перелить масло, уксус или другую жидкость, а воронки под рукой нет, можно всего за минуту свернуть ее из фольги. Конечно, такое приспособление не прослужит долго, а скорее всего, окажется одноразовым, но поможет быстро справиться с задачей.

Продлить жизнь бананам

Бананы в холодильнике темнеют довольно быстро, а если вы купили их слишком много, чтобы съесть за пару дней, можно продлить свежесть фруктов, обернув их ножку фольгой. Она предотвратит выделение газа, который ускоряет созревание.

Заточить ножницы

Сделать лезвия ножниц острее и удалить с них ржавчину поможет кусочек фольги. Порежьте листок несколько раз, от соприкосновения с металлом ножницы станут значительно острее.

Очистить гриль и мангал

В сезон шашлыков с помощью фольги можно легко очистить решетку, на которой жарят мясо и овощи. Достаточно скатать шарик и потереть им гриль, фольга соберет все пригаринки и остатки еды. Останется просто промыть решетку водой.

Для глажки

Сэкономить время поможет простой лайфхак: постелите лист фольги на гладильную доску, сверху разместите вещь, которую планируете гладить. Через минуту фольга нагреется от утюга, и футболка или юбка будут одновременно выпрямляться с двух сторон.

Передвинуть мебель

Поднять тяжелый стол — задача не из простых, но можно обеспечить нужное скольжение, благодаря фольге. Подложив под ножки лист тонкого металла, можно подвинуть мебель, не поднимая ее.

Почистить серебро

Положите на дно мисочки алюминиевую фольгу, а на нее серебряные украшения. Разбавьте в кипятке пищевую соду (50 г на литр воды), подождите немного, чтобы пена осела, а затем залейте серебряные изделия этим раствором. Подождите несколько минут, и вы увидите, как ваше серебро начнет светлеть.

Хранить сельдерей

Освободите стебли сельдерея от магазинной упаковки и заверните их в фольгу, так овощ останется свежим на протяжении недели или даже больше.

Помочь растениям