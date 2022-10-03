10 необычных лайфхаков с фольгой

Рулон фольги можно найти почти в каждом доме, обычно тонкий лист металла используется для запекания мяса и приготовления других блюд в духовом шкафу. Но у фольги множество других применений, о которых вы, возможно, даже не догадывались.
Чтобы куртки и пуховики оставались теплыми, а наполнитель не скамкивался, скатайте шарики из фольги диаметром примерно с теннисный мяч и положите их в барабан. Кроме того, такая стирка избавит вещи от статического электричества: любимая юбка и брюки не будут липнуть к ногам.
Если нужно перелить масло, уксус или другую жидкость, а воронки под рукой нет, можно всего за минуту свернуть ее из фольги. Конечно, такое приспособление не прослужит долго, а скорее всего, окажется одноразовым, но поможет быстро справиться с задачей.
Бананы в холодильнике темнеют довольно быстро, а если вы купили их слишком много, чтобы съесть за пару дней, можно продлить свежесть фруктов, обернув их ножку фольгой. Она предотвратит выделение газа, который ускоряет созревание.
Сделать лезвия ножниц острее и удалить с них ржавчину поможет кусочек фольги. Порежьте листок несколько раз, от соприкосновения с металлом ножницы станут значительно острее.
В сезон шашлыков с помощью фольги можно легко очистить решетку, на которой жарят мясо и овощи. Достаточно скатать шарик и потереть им гриль, фольга соберет все пригаринки и остатки еды. Останется просто промыть решетку водой.
Сэкономить время поможет простой лайфхак: постелите лист фольги на гладильную доску, сверху разместите вещь, которую планируете гладить. Через минуту фольга нагреется от утюга, и футболка или юбка будут одновременно выпрямляться с двух сторон.
Поднять тяжелый стол — задача не из простых, но можно обеспечить нужное скольжение, благодаря фольге. Подложив под ножки лист тонкого металла, можно подвинуть мебель, не поднимая ее.
Положите на дно мисочки алюминиевую фольгу, а на нее серебряные украшения. Разбавьте в кипятке пищевую соду (50 г на литр воды), подождите немного, чтобы пена осела, а затем залейте серебряные изделия этим раствором. Подождите несколько минут, и вы увидите, как ваше серебро начнет светлеть.
Освободите стебли сельдерея от магазинной упаковки и заверните их в фольгу, так овощ останется свежим на протяжении недели или даже больше.
Комнатные цветы, которые любят тепло и солнечный свет, обычно плохо чувствуют себя зимой. Соорудите самодельный светоотражатель из картонной коробки, срезав одну из ее сторон, а затем обернув фольгой блестящей стороной наружу.