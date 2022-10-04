Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
55 минут назад

Высокобелковый продукт: диетолог рассказала о пользе и вреде шампиньонов

Вечерняя Москва

Шампиньоны пользуются особой популярностью у потребителей, так как являются одними из менее токсичных грибов. О том, какие полезные свойства содержит шампиньон и существует ли скрытая опасность при его употреблении, — в материале «Вечерней Москвы».

Диетолог рассказала о пользе и вреде шампиньонов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Много белка, но

Видео дня

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, шампиньоны выращиваются в промышленных условиях, что сокращает попадание токсических веществ в организм человека.

«Среди преимуществ шампиньонов можно отметить высокое содержание белка», — дополнила Русакова.

Однако, по ее словам, подобный белок не переваривается организмом, поэтому человек вместе с грибами получает только пищевые волокна.

Как подчеркнула специалист, по этой причине грибы можно включать в диетический рацион.

«Шампиньон подходит для людей, которые придерживаются диет, потому что его белок не усваивается организмом, что понижает его калорийность», — заметила специалист.

Опасно, если

По словам врача, главная опасность шампиньонов заключена в неверном способе приготовления, в остальных случаях это безвредный продукт.

«С осторожностью нужно включать в рацион маринованные и консервированные шампиньоны, потому что они могут содержать высокую концентрацию соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ», — отметила диетолог.

Собеседница «ВМ» дополнила также, что не несут в себе пользы и шампиньоны, которые обжарены в масле.

«В этом случае повышается калорийность продукта и повышается концентрация канцерогенов», — прокомментировала Русакова.

Лучше всего, по словам врача, шампиньоны варить, жарить на гриле или же употреблять в сыром виде.

Специалист отметила также, что в некоторых случаях шампиньоны могут спровоцировать аллергические реакции.

«При неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины и может также спровоцировать высыпания на коже или нарушение дыхания», — пояснила собеседница «ВМ».

Немного манипуляций

По словам врача, шампиньоны являются отличным продуктом еще и потому, что не требуют специальной очистки.

«На прилавки магазинов продукт поставляют уже в обработанном виде, поэтому нужно только промыть грибы под проточной водой», — заметила Русакова.

Однако она дополнила, что термическая обработка грибов дополнительно обезопасит человека от бактерий.

Еда,Дарья Русакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители