Диетолог рассказала о пользе и вреде шампиньонов

Шампиньоны пользуются особой популярностью у потребителей, так как являются одними из менее токсичных грибов. О том, какие полезные свойства содержит шампиньон и существует ли скрытая опасность при его употреблении, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Много белка, но

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По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, шампиньоны выращиваются в промышленных условиях, что сокращает попадание токсических веществ в организм человека.

«Среди преимуществ шампиньонов можно отметить высокое содержание белка», — дополнила Русакова.

Однако, по ее словам, подобный белок не переваривается организмом, поэтому человек вместе с грибами получает только пищевые волокна.

Как подчеркнула специалист, по этой причине грибы можно включать в диетический рацион.

«Шампиньон подходит для людей, которые придерживаются диет, потому что его белок не усваивается организмом, что понижает его калорийность», — заметила специалист.

Опасно, если

По словам врача, главная опасность шампиньонов заключена в неверном способе приготовления, в остальных случаях это безвредный продукт.

«С осторожностью нужно включать в рацион маринованные и консервированные шампиньоны, потому что они могут содержать высокую концентрацию соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ», — отметила диетолог.

Собеседница «ВМ» дополнила также, что не несут в себе пользы и шампиньоны, которые обжарены в масле.

«В этом случае повышается калорийность продукта и повышается концентрация канцерогенов», — прокомментировала Русакова.

Лучше всего, по словам врача, шампиньоны варить, жарить на гриле или же употреблять в сыром виде.

Специалист отметила также, что в некоторых случаях шампиньоны могут спровоцировать аллергические реакции.

«При неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины и может также спровоцировать высыпания на коже или нарушение дыхания», — пояснила собеседница «ВМ».

Немного манипуляций

По словам врача, шампиньоны являются отличным продуктом еще и потому, что не требуют специальной очистки.

«На прилавки магазинов продукт поставляют уже в обработанном виде, поэтому нужно только промыть грибы под проточной водой», — заметила Русакова.