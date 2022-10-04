Врач Неронов посоветовал составлять рацион из свежих продуктов

«Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека, а порции — умеренными. Еду необходимо тщательно пережёвывать, каждый день пить достаточно жидкости. Физическая нагрузка и совокупность этих факторов сделают жизнь более качественной и, возможно, даже более долгой», — сказал Неронов в разговоре с РИАМО.