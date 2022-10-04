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1 час назад

Рецепт кофейного пирога с черносливом к чаю

Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился рецептом пирога в своем телеграм-канале. Приготовить его сможет даже начинающий кулинар.

Рецепт кофейного пирога с черносливом к чаю
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 100 г чернослива,
  • 100 г орехов,
  • 400 г классической овсянки,
  • 300 мл кипятка,
  • 3 ст. л. быстрорастворимого кофе или какао,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 2 яйца,
  • 3 ст. л. меда.

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты и орехи следует мелко порезать и смешать их с овсянкой.
  2. Добавить к смеси разрыхлитель, кофе и кипяток.
  3. Перемешать и оставить на 10 минут.
  4. После нужно вмешать оставшиеся ингредиенты и переложить все в заранее смазанную форму.
  5. Выпекать пирог необходимо 50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Приятного аппетита!

Еда,
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