Рецепт кофейного пирога с черносливом к чаю

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился рецептом пирога в своем телеграм-канале. Приготовить его сможет даже начинающий кулинар.Вам потребуются следующие ингредиенты: 100 г чернослива, 100 г орехов, 400 г классической овсянки, 300 мл кипятка, 3 ст. л. быстрорастворимого кофе или какао, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 яйца, 3 ст. л. меда. Способ приготовления: Сухофрукты и орехи следует мелко порезать и смешать их с овсянкой. Добавить к смеси разрыхлитель, кофе и кипяток. Перемешать и оставить на 10 минут. После нужно вмешать оставшиеся ингредиенты и переложить все в заранее смазанную форму. Выпекать пирог необходимо 50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Приятного аппетита!