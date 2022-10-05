Как правильно составить рацион питания

«Продукты, которые долго жарятся, особенно на одном и том же масле с гарью и копотью, копчености, обилие животной пищи и субпродуктов, употребление их в большем объеме, ускорят апоптоз клеток – их гибель», – предупредил врач.

По словам Неронова, продукты должны быть свежими и характерными для региона проживания человека, а порции – умеренными. Еду надо тщательно пережевывать, и пить ежедневно достаточное количество жидкости.

Врач подчеркнул, что рацион жителей Крайнего Севера существенно отличается от того, чем питаются на Кавказе и других южных регионах. При этом в каждом народе есть долгожители. Если же всех посадить на одинаковую диету и кормить сельдереем, то от этого не будет никакого толку.