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2 часа назад

Как правильно составить рацион питания

Мир24иещё 2

Правильно подобранная еда может оказать благотворное влияние на качество жизни человека. При этом рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, считает врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов, передает агентство РИАМО.

Как правильно составить рацион питания
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, продукты питания следует употреблять в отварном, тушеном либо запеченном виде.

«Продукты, которые долго жарятся, особенно на одном и том же масле с гарью и копотью, копчености, обилие животной пищи и субпродуктов, употребление их в большем объеме, ускорят апоптоз клеток – их гибель», – предупредил врач.

По словам Неронова, продукты должны быть свежими и характерными для региона проживания человека, а порции – умеренными. Еду надо тщательно пережевывать, и пить ежедневно достаточное количество жидкости.

Врач подчеркнул, что рацион жителей Крайнего Севера существенно отличается от того, чем питаются на Кавказе и других южных регионах. При этом в каждом народе есть долгожители. Если же всех посадить на одинаковую диету и кормить сельдереем, то от этого не будет никакого толку.

По словам Неронова, о каждом регионе следует говорить отдельно и выбирать продукты исходя из особенностей климата и традиций.

Еда,
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