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1 час назад

Ученые Чжэцзянского университета предупредили об опасности пропуска завтрака для мозга

Слово и Дело

Пропуск завтрака и других приемов пищи способен крайне негативно повлиять на когнитивные функции головного мозга. К такому выводу пришли ученые Чжэцзянского университета, расположенного в Китае, сообщает Planet Today.

Ученые предупредили об опасности пропуска завтрака для мозга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты провели опрос среди 3342 добровольцев. Им предлагалось ответить на вопросы о своих пищевых привычках и пройти тесты на память, базовую математику и счет.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, пропускающие завтрак или ужин, показывают более низкие результаты, чем остальные участники исследования.

По мнению врача-диетолога Кирана Кэмпбелла, в негативном влиянии пропуска приемов пищи на головной мозг нет ничего удивительного. Он подчеркнул, что такие пищевые привычки ухудшают когнитивные функции у людей всех возрастов, в том числе у детей и подростков. Врач рекомендует не пропускать завтрак и отдавать предпочтение полезной еде при выборе блюд.

Еда,
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