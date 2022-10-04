Ученые предупредили об опасности пропуска завтрака для мозга

Пропуск завтрака и других приемов пищи способен крайне негативно повлиять на когнитивные функции головного мозга. К такому выводу пришли ученые Чжэцзянского университета, расположенного в Китае, сообщает Planet Today.

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Специалисты провели опрос среди 3342 добровольцев. Им предлагалось ответить на вопросы о своих пищевых привычках и пройти тесты на память, базовую математику и счет.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, пропускающие завтрак или ужин, показывают более низкие результаты, чем остальные участники исследования.