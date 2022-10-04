Ученые предупредили об опасности пропуска завтрака для мозга

Пропуск завтрака и других приемов пищи способен крайне негативно повлиять на когнитивные функции головного мозга. К такому выводу пришли ученые Чжэцзянского университета, расположенного в Китае, сообщает Planet Today.
Специалисты провели опрос среди 3342 добровольцев. Им предлагалось ответить на вопросы о своих пищевых привычках и пройти тесты на память, базовую математику и счет.
Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, пропускающие завтрак или ужин, показывают более низкие результаты, чем остальные участники исследования.
По мнению врача-диетолога Кирана Кэмпбелла, в негативном влиянии пропуска приемов пищи на головной мозг нет ничего удивительного. Он подчеркнул, что такие пищевые привычки ухудшают когнитивные функции у людей всех возрастов, в том числе у детей и подростков. Врач рекомендует не пропускать завтрак и отдавать предпочтение полезной еде при выборе блюд.