Диетолог перечислила запрещенные для заморозки продукты

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с радио Sputnik перечислила запрещенные для заморозки продукты.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, в морозильнике состав некоторых продуктов питания меняется. Так, зелень перестает быть источником витаминов и антиоксидантов.

«Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость», — сказала специалист.

Также белковые продукты могут менять свои свойства при отрицательной температуре, добавила врач. По ее словам, при заморозке происходит разрыв белковых связей.

«Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки», — отметила она.