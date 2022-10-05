Названы лечебные свойства инжира в сезон гриппа и простуды

О полезных качествах растения рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Инжир, или фиговое дерево – растение, которое известно с незапамятных времен. Инжир обычно выглядит как куст или дерево. В нашей стране фиговые деревья произрастают на территориях побережья Черного моря.

Плоды инжира содержат массу полезных питательных элементов. Он богат витаминами групп B, витамином К, клетчаткой, калием и медью. Специалисты считают, что добавление в суточный рацион 2-3 свежих плодов инжира поможет человеку повысить иммунитет, укрепить нервную систему, улучшить пищеварение и замедлить процессы старения кожи.

Инжир входит в состав различных блюд. Фига является популярным ингредиентом, который добавляется в салаты, десерты, закуски. Он хорошо сочетается с рыбой, орехами, зеленью и фруктами. Большой популярностью пользуется сушеный инжир. Он очень калорийный и содержит в 3-4 раза больше питательных веществ.

Особенно актуальным знать о полезных свойствах инжира становится в сезон гриппа и простуд. Отвар сушеного инжира можно использовать как жаропонижающее, а также средство от кашля. При борьбе с простудами помочь организму в лечебном процессе может инжир с молоком.