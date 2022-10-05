Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог заявила об опасности приготовления еды с большим количеством масла

Москва24

Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности приготовления еды с большим количеством масла в посуде с тефлоновым покрытием. Об этом сообщает News.ru.

Названа опасность приготовления еды с большим количеством масла
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт рекомендовала меньше использовать масло, а в некоторых случаях, по ее словам, можно обойтись совсем без него. Она добавила, что такое блюдо будет менее калорийным.

"Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества. Есть исследования, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта", – объяснила Круглова.

Если не жарить на масле, то риск будет минимален, резюмировала специалист.

Еда,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители