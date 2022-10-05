Названа опасность приготовления еды с большим количеством масла

Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности приготовления еды с большим количеством масла в посуде с тефлоновым покрытием. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт рекомендовала меньше использовать масло, а в некоторых случаях, по ее словам, можно обойтись совсем без него. Она добавила, что такое блюдо будет менее калорийным.