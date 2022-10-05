Названа опасность приготовления еды с большим количеством масла

Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности приготовления еды с большим количеством масла в посуде с тефлоновым покрытием. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт рекомендовала меньше использовать масло, а в некоторых случаях, по ее словам, можно обойтись совсем без него. Она добавила, что такое блюдо будет менее калорийным.
"Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества. Есть исследования, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта", – объяснила Круглова.
Если не жарить на масле, то риск будет минимален, резюмировала специалист.