Ученые: молоко и йогурт защищают от диабета

Для того, чтобы снизить риск развития диабета, нужно включить в рацион молоко и йогурт. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета и Неаполитанского университета имени Федерико II. Их научная работа опубликована в издании Diabetes Care.

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Результаты их исследования показали, что 200 г молока могут снизить риск возникновения сахарного диабета на 10 %, а молочные продукты в целом - на 5 %.