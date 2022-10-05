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1 час назад

Ученые: молоко и йогурт защищают от диабета

runews24.ru

Для того, чтобы снизить риск развития диабета, нужно включить в рацион молоко и йогурт. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета и Неаполитанского университета имени Федерико II. Их научная работа опубликована в издании Diabetes Care.

Ученые: молоко и йогурт защищают от диабета
Фото: runews24.rurunews24.ru

Результаты их исследования показали, что 200 г молока могут снизить риск возникновения сахарного диабета на 10 %, а молочные продукты в целом - на 5 %.

Йогурт и обезжиренные молочные продукты снижают вероятность заболевания диабетом на 6% и 3 % соответственно. Зато жир и жирные молочные продукты никак не отражаются на вероятности возникновения этой болезни, говорят ученые.

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