5 продуктов с высоким содержанием кальция

Они помогут восполнить дефицит без помощи пищевых добавок.

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Кальций — важный и незаменимый для поддержания здоровья человека макроэлемент. Он имеет большое значение для слаженной работы организма, и при обнаружении дефицита необходимы профилактические и лечебные меры. Рассказываем о симптомах такого дефицита и о продуктах, которые помогут его восполнить.

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Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Если заметили ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу — он поставит корректный диагноз и назначит соответствующие препараты и процедуры.

Значение кальция в организме сложно преувеличить. Этот макроэлемент входит в состав костей, зубов и тканей, регулирует кислотно-щелочной баланс и проницаемость клеточных мембран. Нормальное содержание кальция в организме обеспечивает его нормальную работу.

К дефициту кальция приводят многие причины, главная из них — неправильное питание с дефицитом белка и магния. Запасы кальция в организме истощаются ещё и из-за:

употребления обеднённой кальцием воды;

чрезмерного употребления кофе, рафинированного сахара;

курения;

малоактивного образа жизни;

приёма определённых препаратов;

заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушающих усвоение кальция (гастрит, панкреатит и др.);

дефицита витамина Д;

заболеваний щитовидной и паращитовидной желëз;

состояний, требующих повышенного количества кальция (период роста, беременность и лактация, менопауза, стрессы);

заболеваний мочевыводящей системы.

Определить у себя дефицит кальция можно по характерным симптомам:

хроническая усталость, слабость;

нарушение сна;

нервозность и нарушение внимания;

нарушение ритма сердца;

мышечные подёргивания и судороги;

онемение конечностей;

замедленный рост у детей;

снижение иммунитета;

аллергические реакции;

образование синяков;

ломкость ногтей;

трещины на эмали зубов.

При обнаружении этих симптомов рекомендуется сдать анализы и принять профилактические меры.

Профилактику дефицита кальция начинайте с улучшения питания, а уже потом можно добавить медикаментозную помощь (приём кальция в таблетках).

Чтобы макроэлемент из продуктов питания или препаратов полноценно усваивался и распределялся в организме, нужно добавить продукты, богатые витаминами D, К2 и магнием. Витамином D богаты яйца, говяжья печень, тунец, лосось. В таком случае кальций будет усваиваться и попадать в нужные органы и ткани, не провоцируя образование камней в почках.

Также для профилактики добавьте в меню пять продуктов, которые способны восполнить суточную норму кальция в организме.

Кунжут

Кунжут — богатый источник кальция: в 100 г неочищенных семян содержится около 0,975 г этого микроэлемента.

Употребление кунжута не только нормализует уровень кальция в организме, но и улучшает состояние ногтей, костей и суставов. Семена отлично укрепляют иммунитет, ускоряют метаболизм, благотворно влияют на пищеварение и обменные процессы в организме.

Одна чайная ложка кунжута обеспечивает суточную потребность организма в кальции. В рацион кунжут можно ввести в виде сырых семян, кунжутной пасты тахини (без сахара), урбеча. Можно также приготовить из тахини соус и макать в него морковные палочки и другие овощи.

Кстати, многие не знают, как выглядит кунжут до того, как его собирают. О нём и ещё нескольких необычных продуктах рассказали в материале по ссылке.

Твёрдые сыры

В сырах кальций сбалансирован с фосфором, калием, марганцем и другими важными микро- и макроэлементами. Больше всего кальция содержит натуральный пармезан: в 100 г этого сыра 1,2 г кальция. При этом очень много белка (38 г на 100 г продукта) и витамина D (0,95 мкг). В чеддере содержится около 0,75 г кальция. В классических сырах (российском, голландском, пошехонском) — 1 г кальция, 24-26 г белка и 0,8-1 мкг витамина D.

Не следует забывать, что сыр — высокобелковый и довольно калорийный продукт, поэтому не нужно съедать больше 30 г в день. Твёрдые сорта сыра богаты витаминами А, D, E, B1, B2, В5, B12, PP и C, а также цинком и железом. Кальций из сыров сам хорошо усваивается и помогает усваиваться белку.

Петрушка

Листовая зелень укрепляет иммунную систему, выводит токсины и оказывает ещё три полезных воздействия: антиоксидантное, противовоспалительное и мочегонное. Петрушка богата легкоусваиваемым кальцием и растительной клетчаткой, которая оказывает благоприятное действие на пищеварительную систему, устраняет метеоризм, кишечные колики, нормализует метаболизм.

Благодаря повышенному содержанию витамина С и кальция зелень укрепляет кости.

Корица

Специя также богата кальцием, который делает мышцы упругими, способствует нормальной работе нервной системы и участвует в свёртывании крови.

В составе корицы есть альфа- и бета-каротин, лютеин и бетаин. Сочетание всех веществ и витаминов способствует укреплению иммунитета и комплексно воздействует на организм. Корица подходит для профилактики авитаминоза и вирусных заболеваний.

О трёх универсальных полезных специях читайте в статье по ссылке.

Семена чиа