Эксперт рассказала о пользе облепихи

"В облепиховой аптечке также есть фитостеролы и катехины – вещества с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Ее оранжевый цвет говорит о высоком количестве витамина А. Витамина С в ней в десять раз больше, чем в апельсине", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".