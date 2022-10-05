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2 часа назад

Любимый омлет Елизаветы II, который не оставит никого равнодушным

Мира Маркина

Блогер по имени Ли поделилась рецептом необычного омлета, который обожала Ее Величество. Его ей рассказала подруга, работавшая на королевской кухне. Как приготовить завтрак, который бы оценила Елизавета II, читайте в материале «Рамблера».

Любимый омлет Елизаветы II, который не оставит никого равнодушным
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Три важных условия, которые нужны соблюсти при приготовлении этого омлета: использовать коричневые, а не белые яйца, готовить его на очень медленном огне и использовать секретные ингредиенты — мускатный орех и цедру лимона. Вот, что еще нужно для королевского завтрака.

Ингредиенты (2 порции):

  • 3 коричневых яйца;
  • 1 столовая ложка молока;
  • морская соль по вкусу;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • свежемолотый черный перец по вкусу;
  • нарезанный зеленый лук и копченая рыба для подачи (по желанию).

Как готовить:

Взбейте яйца и молоко в миске, пока они хорошо не смешаются. Добавьте соль по вкусу. Нагрейте сливочное масло в небольшой сковороде с толстым дном на слабом или среднем огне. Влейте яйца и сразу убавьте огонь до минимума, постоянно помешивая омлет лопаточкой, чтобы он не прилип ко дну. Перед тем, как яйца начнут схватываться, добавьте цедру лимона, мускатный орех и перемешайте. Подавайте немедленно, посыпав перцем и зеленым луком.

Кстати, королеве омлет выносили с ее любимой копченой рыбой, чашечкой чая Эрл Грей и глотком молока.

Еда,Елизавета II,
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