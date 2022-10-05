Любимый омлет Елизаветы II, который не оставит никого равнодушным

Блогер по имени Ли поделилась рецептом необычного омлета, который обожала Ее Величество. Его ей рассказала подруга, работавшая на королевской кухне. Как приготовить завтрак, который бы оценила Елизавета II, читайте в материале «Рамблера».
Три важных условия, которые нужны соблюсти при приготовлении этого омлета: использовать коричневые, а не белые яйца, готовить его на очень медленном огне и использовать секретные ингредиенты — мускатный орех и цедру лимона. Вот, что еще нужно для королевского завтрака.
Взбейте яйца и молоко в миске, пока они хорошо не смешаются. Добавьте соль по вкусу. Нагрейте сливочное масло в небольшой сковороде с толстым дном на слабом или среднем огне. Влейте яйца и сразу убавьте огонь до минимума, постоянно помешивая омлет лопаточкой, чтобы он не прилип ко дну. Перед тем, как яйца начнут схватываться, добавьте цедру лимона, мускатный орех и перемешайте. Подавайте немедленно, посыпав перцем и зеленым луком.
Кстати, королеве омлет выносили с ее любимой копченой рыбой, чашечкой чая Эрл Грей и глотком молока.