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59 минут назад

Чем полезна такая разновидность капусты, как кольраби

Крестьянская жизньиещё 2

Капуста имеет множество разновидностей, но сегодня речь пойдет о необычной и полезной кольраби.

Чем полезна такая разновидность капусты, как кольраби
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» рассказали о пользе этого овоща.

Кольраби – прекрасный источник питательных веществ, при этом низкокалорийный. В одной чашке (135 г) этого овоща содержится около 36 ккал, 8 г углеводов, 5 г клетчатки, 3 г белка, 93 % дневной нормы витамина С, 12 % дневной нормы витамина В6, а также калий, магний, марганец и фолат.

Высокое содержание витамина С делает кольраби мощным антиоксидантом, защищающим организм от повреждения свободными радикалами. Кроме того, этот витамин играет важную роль в синтезе коллагена, процессах заживления ран, всасывании железа и поддержании иммунитета, что так важно в осенне-зимний период.

Употребляя в пищу блюда с кольраби, можно снизить риск развития диабета и метаболических заболеваний.

Кожица пурпурной кольраби содержит антоцианы, употребление которых связывают с более низким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Пищевые волокна кольраби способствуют поддержанию здоровья кишечника, а также помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

Витамин B6 – помощник нашей иммунной системы, он участвует в синтезе лейкоцитов и Т-клеток. Он также помогает в белковом обмене и синтезе эритроцитов.

В сыром виде кольраби используют для приготовления салатов, ее также можно варить, жарить, тушить, добавлять в супы. Эта капуста может стать заменой таких хрустящих овощей, как брокколи, редька и картофель. Кольраби отлично подходит для детского питания.

Еда,Роспотребнадзор,
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