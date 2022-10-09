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1 час назад

Рецепт аджики с яблоками: видео

Стелла Шмель

Аджика – традиционный кавказский соус, который подают к мясным блюдам. В состав аджики входят в основном помидоры и перец.

Ведущая канала "Голова Садовая" Снежана Тишова поделилась рецептом аджики, которую можно без труда приготовить дома. К основным ингредиентам она добавила яблоки сорта "ранетки", чтобы придать соусу сладковатый вкус.

Для приготовления соуса вам понадобятся:

  • сладкий перец
  • помидоры
  • яблоки сорта "ранетки"
  • морковь
  • чеснок
  • острый стручковый перец
  • сахар
  • масло
  • уксус

Полный рецепт аджики с яблоками смотрите в видео.

Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то эти три быстрых и простых рецепта помогут определиться с меню.

Еда,Видео,
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