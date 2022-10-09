Рецепт аджики с яблоками: видео

Аджика – традиционный кавказский соус, который подают к мясным блюдам. В состав аджики входят в основном помидоры и перец.
Ведущая канала "Голова Садовая" Снежана Тишова поделилась рецептом аджики, которую можно без труда приготовить дома. К основным ингредиентам она добавила яблоки сорта "ранетки", чтобы придать соусу сладковатый вкус.
Для приготовления соуса вам понадобятся:
Полный рецепт аджики с яблоками смотрите в видео.
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