Рецепт аджики с яблоками: видео

Аджика – традиционный кавказский соус, который подают к мясным блюдам. В состав аджики входят в основном помидоры и перец.

Ведущая канала "Голова Садовая" Снежана Тишова поделилась рецептом аджики, которую можно без труда приготовить дома. К основным ингредиентам она добавила яблоки сорта "ранетки", чтобы придать соусу сладковатый вкус.

Для приготовления соуса вам понадобятся:

сладкий перец

помидоры

яблоки сорта "ранетки"

морковь

чеснок

острый стручковый перец

сахар

масло

уксус

Полный рецепт аджики с яблоками смотрите в видео.