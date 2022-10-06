Тайная угроза: продукты, содержащие скрытый сахар

«Многие люди не понимают, сколько они едят сахара. Очень часто говорят: «Как же так, откуда у меня проблемы, я же сахар вообще не ем?». Начинаешь выяснять — оказывается, человек не кладет сахар в чай и кофе, но съедает много продуктов со скрытым сахаром. Такой сахар содержат некоторые сладкие продукты: например, мед, в котором много фруктозы. Она тоже работает как сахар, хотя не требует на себя выброса инсулина — это хорошо для диабетиков первого типа. Но от фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса», — рассказала собеседница «ВМ».