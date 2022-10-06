Почему вредно употреблять фастфуд на завтрак

Специалисты не рекомендуют начинать день с маффинов. В составе этого лакомства содержится большое количество рафинированных углеводов, что может стать причиной повышения уровня сахара в крови.

Следует ограничить и употребление классических бургеров. В них содержится много жира и соли. Также специалисты советуют не завтракать в заведениях фастфуда, отмечая, что блюда, которые входят в утреннее меню многих известных кафе быстрого питания, имеют в своем составе немалое количество вредных для организма веществ. Внимательнее следует относиться и к многочисленным видам йогуртов. Если десерт приготовить дома, он будет полезным. А в кафе в рецептуру йогурта добавляют много сахара.