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1 час назад

Почему вредно употреблять фастфуд на завтрак

Волгоградская правда

Самыми вредными продуктами для завтрака назвали маффины и бургеры.

Почему вредно употреблять фастфуд на завтрак
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперты издания Eat This, Not That! посоветовали исключить из рациона целый ряд блюд, которые многие люди предпочитают есть на завтрак.

Специалисты не рекомендуют начинать день с маффинов. В составе этого лакомства содержится большое количество рафинированных углеводов, что может стать причиной повышения уровня сахара в крови.

Следует ограничить и употребление классических бургеров. В них содержится много жира и соли. Также специалисты советуют не завтракать в заведениях фастфуда, отмечая, что блюда, которые входят в утреннее меню многих известных кафе быстрого питания, имеют в своем составе немалое количество вредных для организма веществ. Внимательнее следует относиться и к многочисленным видам йогуртов. Если десерт приготовить дома, он будет полезным. А в кафе в рецептуру йогурта добавляют много сахара.

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