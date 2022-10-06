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1 час назад

Простой рецепт домашнего сыра из кефира

Мира Маркина

Многие хозяйки убеждены, что приготовление сыра крайне сложный процесс. Однако это отнюдь не так. К примеру, домашний сыр из кефира и молока с зеленью можно приготовить, затратив всего 20 минут активных действий. Ищите рецепт в материале "Рамблера".

Простой рецепт домашнего сыра из кефира
Фото: unsplashunsplash

Ингредиенты

  • Кефир – 1 литр
  • Молоко – 1 литр
  • Яйца – 4 штуки
  • Соль – 1,5-2 ч. ложки
  • Зелень – 1 пучок

По желанию можно добавить:

  • Острый красный перец
  • Итальянские травы или другие приправы

Рецепт

1. Смешайте в кастрюле кефир с молоком и подогрейте смесь на среднем огне

2. Яйца взбейте с солью. Постоянно помешивая их, вылейте яйца в молочно-кефирную смесь. Доведите содержимое кастрюли до кипения и, периодически помешивая, варите еще минуту

3. Снимите кастрюлю с огня и добавьте рубленую зелень с перцем и приправами. Еще раз перемешайте

4. Застелите дуршлаг сложенной в несколько слоев марлей и перелейте в него массу

5. Спустя 5-10 минут переставьте дуршлаг на другую емкость или просто слейте сыворотку

6. Накройте сыр марлей, а сверху установите небольшой груз – к примеру, банку с водой

7. После того, как масса остынет, уберите ее в холодильник на 6-8 часов.

Еда,
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