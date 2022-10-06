Простой рецепт домашнего сыра из кефира

Многие хозяйки убеждены, что приготовление сыра крайне сложный процесс. Однако это отнюдь не так. К примеру, домашний сыр из кефира и молока с зеленью можно приготовить, затратив всего 20 минут активных действий. Ищите рецепт в материале "Рамблера".
1. Смешайте в кастрюле кефир с молоком и подогрейте смесь на среднем огне
2. Яйца взбейте с солью. Постоянно помешивая их, вылейте яйца в молочно-кефирную смесь. Доведите содержимое кастрюли до кипения и, периодически помешивая, варите еще минуту
3. Снимите кастрюлю с огня и добавьте рубленую зелень с перцем и приправами. Еще раз перемешайте
4. Застелите дуршлаг сложенной в несколько слоев марлей и перелейте в него массу
5. Спустя 5-10 минут переставьте дуршлаг на другую емкость или просто слейте сыворотку
6. Накройте сыр марлей, а сверху установите небольшой груз – к примеру, банку с водой
7. После того, как масса остынет, уберите ее в холодильник на 6-8 часов.