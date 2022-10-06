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57 минут назад

Врач назвал пять самых полезных для похудения фруктов и ягод

Lenta.ruиещё 2

Фрукты и ягоды могут стать полезным десертом в рационе худеющего, считает врач, специалист по снижению веса Джозеф Сент-Пьер. Он назвал пять самых полезных фруктов, которые не помешают похудению, в материале для Health News Hub.

5 самых полезных для похудения фруктов и ягод
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сент-Пьера, фрукты содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, которые способствуют пищеварению и помогают дольше сохранять чувство сытости между приемами пищи. Он предупредил, что некоторые фрукты могут быть полезными не для всех. В частности, людям с диабетом не стоит увлекаться слишком сладкими фруктами.

Тем, кто желает похудеть, эксперт посоветовал яблоки. Их, по его мнению, можно есть не только сырыми, но и добавлять в салаты или горячие блюда. Сент-Пьер также обратил внимание на виноград и малину и порекомендовал делать из них смузи или класть в кашу и мороженое с низким содержанием жира.

Среди цитрусовых специалист выделил грейпфруты и апельсины. По его словам, они помогают сжигать жир и богаты витамином C. Из них можно делать смузи, использовать их сок для заправки блюд и добавлять его в питьевую воду. Он предупредил, что грейпфрут нельзя употреблять при приеме некоторых лекарств.

Ранее сообщалось, что Джозеф Сент-Пьер назвал пять наиболее полезных для похудения овощей. Он выделил богатый витамином С цукини, брюссельскую капусту, содержащую жирные омега-3 кислоты, и насыщенный калием, магнием и витаминами группы B и К шпинат.

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