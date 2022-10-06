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2 часа назад

Волгоградцам объяснили, в чем важность фруктозы для организма

Крестьянская жизнь

Глюкоза и фруктоза относятся к простым углеводам. Привычный для нас сахар и есть их химическое соединение.

Волгоградцам объяснили, в чем важность фруктозы для организма
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

О важности фруктозы и глюкозы рассказали специалисты волгоградского Роспотребнадзора в рамках нацпроекта «Демография».

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Коротко о фруктозе

Ее используют при производстве различных продуктов питания для людей, страдающих сахарным диабетом. Фруктоза выступает в качестве подсластителя, поскольку она слаще глюкозы, но не приводит к резкому повышению сахара в крови и не стимулирует выработку инсулина. Однако злоупотреблять фруктозой не стоит: специалисты во многом связывают эпидемию ожирения последних лет именно с ее бесконтрольным потреблением.

В чем же причина?

Энергетический обмен человека выстроен на глюкозе.

Чтобы клетки непрерывно снабжались глюкозой, организм выработал сложные процессы регуляции углеводного обмена. После приема пищи в крови повышается уровень сахара, затем увеличивается выработка гормона инсулина. В мембранах клеток открываются каналы для поступления глюкозы, и головной мозг получает сигнал о насыщении. Потом уровень снова снижается, мы чувствуем голод, и, если вовремя не поесть, в ход идут запасы из так называемого «депо».

В чем важность фруктозы

Фруктоза участвует в обмене веществ и энергии лишь на общих основаниях. В нашем организме нет механизмов, регулирующих ее уровень. Этот углевод не стимулирует чувство сытости, а наши клетки не способны напрямую использовать фруктозу для получения энергии. Существует только 2 варианта: превратиться в глюкозу или в жир. Вот почему избыток фруктозы довольно быстро приводит к ожирению. Чтобы справиться с углеводной нагрузкой следует отдавать предпочтение овощами и фруктами, поскольку такая фруктоза полезнее и легче усваивается, чем содержащаяся в подсластителях и в любых продуктах промышленного производства.

Специалисты рекомендуют запомнить следующие несложные правила:

  • Злоупотребление любыми сладкими продуктами наносит вред здоровью.
  • Содержащие фруктозу продукты включать в свой рацион можно пациентам с сахарным диабетом, если болезнь не протекает на фоне ожирения.
  • Здоровым людям стоит отдать предпочтение пище с глюкозой в составе.
  • Углеводы из овощей и фруктов намного меньше вредят здоровью по сравнению с добавленным в продукты при производстве сахаром.
Еда,Роспотребнадзор,
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