На раз-два: пять способов быстро почистить чеснок

Пикантный салат или ароматный багет с сыром к первому блюду? Что бы вы ни выбрали, перед вами встанет задача быстро почистить много зубчиков чеснока. Иногда эта перспектива отбивает всякую охоту приниматься за готовку. “Рамблер” делится советами опытных хозяек, как без усилий почистить чеснок для всех ваших любимых блюд.

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С помощью микроволновой печи очистить головку чеснока можно буквально за пару минут. Снимите шелуху, закрывающие зубчики и удалите плодоножку. Затем выложите чеснок на тарелку, которую можно использовать в микроволновой печи, и отправьте его “погреться” на 20-30 секунд. При нагревании плотно прилегающая шелуха отслаивается и зубчик легко очистить руками без ножа.

Если микроволновой печи в хозяйстве нет или вы по какой-либо причине не хотите использовать этот метод, есть несколько других.

Например, можно положить зубчики в пакет из полиэтилена и затем ударить им несколько раз о поверхность стола. Шелуха начнет отделяться. Поскольку при ударе зубчик может повредиться, рекомендуем употребить его в пищу как можно скорее.

Аналогичным образом можно почистить чеснок, положив его в пластиковый контейнер с крышкой. Интенсивно встряхните емкость – тогда шелуха начнет быстро отделяться от зубцов.

Когда шелуха тонкая и сухая, подойдет метод замачивания. Также понадобится емкость и вода. Под воздействием влаги шелуха размокнет, и вы легко снимите ее руками. Минус этого способа в том, что на очистку понадобится не менее получаса.