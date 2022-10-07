Почему молоко можно хранить после вскрытия всего пару дней

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности нельзя хранить после вскрытия более двух дней. Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нем убиты все бактерии, что не дает продукту быстро портиться в закрытом состоянии. Об этом сообщает URA.RU.