Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог Гинзбург: ультрапастеризованное молоко можно хранить после вскрытия пару дней

Газета.Ruиещё 1

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности нельзя хранить после вскрытия более двух дней. Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нем убиты все бактерии, что не дает продукту быстро портиться в закрытом состоянии. Об этом сообщает URA.RU.

Почему молоко можно хранить после вскрытия всего пару дней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, после открытия ультрапастеризованного молока, его следует использовать за день-два или хранить в холодильнике.

«После вскрытия никакие шесть месяцев молоко не простоит. В противном случае оно сгниет», — рассказал Гинзбург.

По его словам, ультрапастеризованное молоко по составу ничем не отличается от обычного и не вреднее его.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители