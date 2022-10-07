6 лучших заменителей творога в рационе и выпечке — список

Творог — это кисломолочный продукт с высоким содержанием белка, кальция и минеральных веществ. При аллергии, лактозной недостаточности или диете можно подобрать ему замену со схожими свойствами.
В рецептах вместо кисломолочного продукта можно использовать:
А дополнительный кальций стоит брать из брокколи, листовой зелени, орехов, инжира, семян кунжута.
Тем, кто полностью отказался от молока, подойдёт любой вид фасоли с высоким содержанием протеинов, клетчатки, марганца, калия и железа. Бобы можно измельчить до состояния пюре или приблизить к текстуре творога.
Вот несколько рецептов, которые помогут заменить привычные блюда из творога.
Вам понадобятся:
Семена чиа промыть питьевой водой и замочить в воде и кокосовом молоке. Дать семенам набухнуть. Манго очистить, нарезать кубиками. Выложить десерт слоями, посыпать мятой и предварительно обжаренными на сухой сковороде орехами.
Вам понадобятся:
Замешать тесто: соединить миндальную муку с нутовой, маслом гхи, сиропом. Затем аккуратно вмешать воду. Если тесто слишком рассыпчатое, можно добавить ещё воды. Добавить рубленый обжаренный миндаль. Раскатать тесто, нарезать и выложить на противень. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.
Вам понадобятся:
для крема:
Кешью подсушить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Так раскроется ореховый аромат. В кухонном комбайне измельчить все ингредиенты для теста до мелкой крошки. В силиконовую форму или в кондитерское кольцо выложить ореховую смесь и сформировать корзиночку, утрамбовать. И убрать в морозилку на 30 минут.
Предварительно замоченную белую фасоль отварить до готовности. Воду слить, добавить кокосовые сливки и взбить блендером до гладкой текстуры. Добавить сироп, цедру лайма (натёртую на мелкой тёрке), какао. Замочить желатин, а затем растопить на паровой бане. Добавить к смеси. Ещё раз хорошо всё пробить блендером.
Достать охлажденную ореховую основу и заполнить её начинкой, выровнять. Убрать в холодильник минимум на четыре часа. Полностью остывший чизкейк извлечь из формы. Готово!