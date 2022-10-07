Почему люди по-разному воспринимают вкус мяса?

Сегодня существует тренд правильного питания – однако, по данным исследований, потребители, говоря о еде, на первое место всё же ставят её вкус и приятные ощущения от принятия пищи. И, оказывается, разные люди под приятной и вкусной пищей подразумевают разные продукты – по причине своих генетических различий.
Дмитрий Кривошеев, к.б.н., доцент и преподаватель молекулярной биологии в ВолГУ, руководитель образовательных проектов в Genotek, выступая на форуме наук о жизни OpenBio-2022, проиллюстрировал на примере отношения потребителей к свиному мясу.
Почему одни любят есть свинину, а другие на дух её не переносят?
«Запах свинины разными людьми воспринимается по-разному – это зависит от определённых вариантов гена, который отвечает за запах андростенона – феромона, который есть у свиней, особенно у самцов свиней. Некоторые люди не любят свиное мясо. Оно кажется им неприятным, именно потому что у них есть определённая генетическая вариация, а у других людей с другими вариантами этого гена поедание свинины проходит замечательно», – объяснил спикер.
Рассказывая на форуме про персонализированное питание, он рассказал о проекте совместно с представителями ресторанной индустрии, в рамках которого на основе генетического теста для человека готовились разные блюда. Кроме генетических особенностей учитывались данные по биохимии, данные, связанные с вкусовым восприятием, и даже данные психологии – например, открытость новому опыту.