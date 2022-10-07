Почему люди по-разному воспринимают вкус мяса?

«Запах свинины разными людьми воспринимается по-разному – это зависит от определённых вариантов гена, который отвечает за запах андростенона – феромона, который есть у свиней, особенно у самцов свиней. Некоторые люди не любят свиное мясо. Оно кажется им неприятным, именно потому что у них есть определённая генетическая вариация, а у других людей с другими вариантами этого гена поедание свинины проходит замечательно», – объяснил спикер.