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1 час назад

Почему люди по-разному воспринимают вкус мяса?

Сибмеда

Сегодня существует тренд правильного питания – однако, по данным исследований, потребители, говоря о еде, на первое место всё же ставят её вкус и приятные ощущения от принятия пищи. И, оказывается, разные люди под приятной и вкусной пищей подразумевают разные продукты – по причине своих генетических различий.

Почему люди по-разному воспринимают вкус мяса?
Фото: СибмедаСибмеда

Дмитрий Кривошеев, к.б.н., доцент и преподаватель молекулярной биологии в ВолГУ, руководитель образовательных проектов в Genotek, выступая на форуме наук о жизни OpenBio-2022, проиллюстрировал на примере отношения потребителей к свиному мясу.

Почему одни любят есть свинину, а другие на дух её не переносят?

«Запах свинины разными людьми воспринимается по-разному – это зависит от определённых вариантов гена, который отвечает за запах андростенона – феромона, который есть у свиней, особенно у самцов свиней. Некоторые люди не любят свиное мясо. Оно кажется им неприятным, именно потому что у них есть определённая генетическая вариация, а у других людей с другими вариантами этого гена поедание свинины проходит замечательно», – объяснил спикер.

Рассказывая на форуме про персонализированное питание, он рассказал о проекте совместно с представителями ресторанной индустрии, в рамках которого на основе генетического теста для человека готовились разные блюда. Кроме генетических особенностей учитывались данные по биохимии, данные, связанные с вкусовым восприятием, и даже данные психологии – например, открытость новому опыту.

Еда,
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