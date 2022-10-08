Четыре рецепта выпечки с грушами

Если вы не готовите дома пироги с грушами, у вас просто не было подходящего рецепта! В нашей подборке вы найдете тот, который порадует не только вас, но и домашних, которые придут на кухню, когда она наполнится грушевым ароматом.
Фото: Eva.ruEva.ru
Клафути с грушами
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Ингредиенты:
Груша — 200 г
Яйцо — 3 шт
Мука — 100 г
Молоко — 200 мл
Сливочное масло — 30 г
Соль — щепотка
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
В чашу с яйцом добавить сахар, соль, ванильный сахар и взбить миксером до полного растворения сахара.
Добавить муку и перемешать.
Налить в емкость молоко, растопленное сливочное масло и перемешать.
Разрезать груши на небольшие дольки.
Форму смазать сливочным маслом, присыпать сахаром, выложить груши и залить тестом.
Отправить в разогретую до 180°С духовку на 40 минут.
Шоколадный манник с грушей
Ингредиенты:
Яйцо — 2 шт
Сода — 1 ч. л.
Груша — 400 г
Сахар — 20 г
Манка — 200 г
Кефир — 200 г
Какао-порошок — 25 г
Сливочное масло — 20 г
Сахар — 100 г.
Процесс приготовления:
Манку залить кефиром, добавить яй цо, сахар и соду, перемешать и оставить на 30 минут.
На раскаленной сковороде растопить масло, добавить сахар, нарезанную на кусочки грушу и томить на медленном огне 10-15 минут.
В манку добавить какао и перемешать.
На дно формы выложить грушу, поверх залить шоколадным тестом.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°С 40-45 минут.
Тарт с грушей
Ингредиенты:
Груша — 2-3 шт
Яйцо — 2 шт
Сахар — 60 г
Ванильный сахар — 1 пакетик (7 г)
Рикотта — 250 г
Слоеное тесто — 200 г
Орехи — 70 г
Процесс приготовления:
Тесто раскатать в пласт, выложить в форму диаметром 23-25 см.
Груши почистить и нарезать тонкими ломтиками.
Выложить ломтики груши на основу.
В глубокой миске смешать яйца, рикотту, сахар, ванильный сахар. Вылить сверху на груши.
Орехи измельчить и посыпать сверху. Поставить в разогретую духовку до 190°С на 30-35 минут.
Грушевый крамбл
Ингредиенты:
Груша — 2 шт.
Корица — 1 ст. л.
Сок лимона — 0,5 ч. л.
Мука — 350 г
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Яйцо — 1 шт
Сливочное масло — 80 г
Процесс приготовления:
Грушу нарезаем кубиком среднего размера, добавляем корицу, перемешиваем и убираем в сторону.
Для теста смешиваем муку, соль, сахар и разрыхлитель.
Перемешиваем, добавляем яйцо, сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем руками до состояния крошки. Эта крошка называется штрейзель.
Далее к груше с корицей добавляем немного лимонного сока, перемешиваем и выкладываем на дно формы, сверху посыпаем штрейзелем и убираем в духовку на 20 минут при 200°С.
На горячий десерт обязательно выкладываем мороженое и подаем к столу.