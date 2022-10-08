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2 часа назад

Четыре рецепта выпечки с грушами

Eva.ruиещё 2

Если вы не готовите дома пироги с грушами, у вас просто не было подходящего рецепта! В нашей подборке вы найдете тот, который порадует не только вас, но и домашних, которые придут на кухню, когда она наполнится грушевым ароматом.

Четыре рецепта выпечки с грушами
Фото: Eva.ruEva.ru

Клафути с грушами

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Ингредиенты:
  • Груша — 200 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Мука — 100 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
  1. В чашу с яйцом добавить сахар, соль, ванильный сахар и взбить миксером до полного растворения сахара.
  2. Добавить муку и перемешать.
  3. Налить в емкость молоко, растопленное сливочное масло и перемешать.
  4. Разрезать груши на небольшие дольки.
  5. Форму смазать сливочным маслом, присыпать сахаром, выложить груши и залить тестом.
  6. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 40 минут.

Шоколадный манник с грушей

Ингредиенты:
  • Яйцо — 2 шт
  • Сода — 1 ч. л.
  • Груша — 400 г
  • Сахар — 20 г
  • Манка — 200 г
  • Кефир — 200 г
  • Какао-порошок — 25 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Сахар — 100 г.
Процесс приготовления:
  1. Манку залить кефиром, добавить яй цо, сахар и соду, перемешать и оставить на 30 минут.
  2. На раскаленной сковороде растопить масло, добавить сахар, нарезанную на кусочки грушу и томить на медленном огне 10-15 минут.
  3. В манку добавить какао и перемешать.
  4. На дно формы выложить грушу, поверх залить шоколадным тестом.
  5. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°С 40-45 минут.

Тарт с грушей

Ингредиенты:
  • Груша — 2-3 шт
  • Яйцо — 2 шт
  • Сахар — 60 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (7 г)
  • Рикотта — 250 г
  • Слоеное тесто — 200 г
  • Орехи — 70 г
Процесс приготовления:
  1. Тесто раскатать в пласт, выложить в форму диаметром 23-25 см.
  2. Груши почистить и нарезать тонкими ломтиками.
  3. Выложить ломтики груши на основу.
  4. В глубокой миске смешать яйца, рикотту, сахар, ванильный сахар. Вылить сверху на груши.
  5. Орехи измельчить и посыпать сверху. Поставить в разогретую духовку до 190°С на 30-35 минут.

Грушевый крамбл

Ингредиенты:
  • Груша — 2 шт.
  • Корица — 1 ст. л.
  • Сок лимона — 0,5 ч. л.
  • Мука — 350 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло — 80 г
Процесс приготовления:
  1. Грушу нарезаем кубиком среднего размера, добавляем корицу, перемешиваем и убираем в сторону.
  2. Для теста смешиваем муку, соль, сахар и разрыхлитель.
  3. Перемешиваем, добавляем яйцо, сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем руками до состояния крошки. Эта крошка называется штрейзель.
  4. Далее к груше с корицей добавляем немного лимонного сока, перемешиваем и выкладываем на дно формы, сверху посыпаем штрейзелем и убираем в духовку на 20 минут при 200°С.
  5. На горячий десерт обязательно выкладываем мороженое и подаем к столу.
Еда,
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